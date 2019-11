Je hrozně nefér řešit mě, když partnerku má Kuba, míní Agáta Prachařová

Přestože Prachařovou nedávno vyfotili na večeři s podnikatelem, ona tvrdí, že zatím nový vztah nemá. Přiznala ale, že zkoušela štěstí na seznamce.

„Profil na seznamce jsem si založila po vzoru Nikol Štíbrové. Úplně mě to nebaví. Mám tam fotku, ale celá konverzace probíhá o tom, že si s tebou chtějí psát někde jinde, protože nevěří, že jsem to já,“ řekla Agáta Prachařová primáckému Top Staru.

Zatím ji prý nikdo nezaujal tak, aby si s ním vyšla. A když by se modelce dotyčný opravdu pozdával, nejdřív by si s ním psala na Instagramu. Není si ale úplně jistá, jestli nový vztah chce hned teď.

„Dlouholetý vztah, který jsem měla sedm let, se musí prostě odžít. Nejde to přeskočit do něčeho jiného. Tedy já to tak mám,“ prohlásila.

Mrzí ji, že lidé na ni a jejího manžela nenahlížejí stejným měřítkem. Tvrdí, že nikomu nevadí, že má Jakub Prachař novou přítelkyni. Když by ovšem ona měla partnera, hned by to všichni řešili.

„Mně na tom přijde nejhorší to, že oni vidí jeho a všem to přijde v pořádku. Já když jdu s někým na večeři, tak je z toho haló. To mi přijde hrozně nefér, protože já na rozdíl od něj žádný vztah nemám a ani ho nehledám,“ dodala.

Agáta Hanychová a Jakub Prachař se vzali v roce 2013 a mají spolu dceru Miu. Dcera Veroniky Žilkové, dnes Stropnické, má z předchozího vztahu ještě syna Kryšpína.