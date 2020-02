Děti mi vyčítají, když nejsem s nimi a pracuji, přiznala vévodkyně Kate

Vévodkyně z Cambridge poskytla rozhovor Giovanně Fletcherové v mateřské školce a jeslích v londýnské čtvrti Stockwell. Prozradila, že se jí pokaždé těžce odchází z domu, kdykoli musí kvůli královským oficialitám od rodiny.

„Víte, i dnes ráno, když jsem šla na návštěvu do této školky, George a Charlotte se mě ptali: Mami, jak je možné, že nás nevezeš do školy?“ řekla vévodkyně Kate.

V podcastu Happy Mum, Happy Baby také přiznala, že ona sama má jako matka výčitky, že se nevěnuje dětem a pracuje. „Ano, mám. Jakákoli matka, která tvrdí, že nemá, lže. Ano, mám a pořád… Je to velký tlak, ale jako máma se dětem hodně věnuji, a cokoli dělám, chci si být jistá, že dělám pro své děti to nejlepší,“ uvedla s tím, že podobné věci řeší určitě i ostatní maminky.

„Je to neustálý boj, pořád dokola to slyšíte od různých matek. Dokonce i těch, které nemusí pracovat a vyvažovat svůj pracovní čas s časem pro rodinu. Vždycky přemýšlíte nad svými rozhodnutími, úsudky a podobnými věcmi, a myslím, že to začíná okamžikem, kdy se vám narodí dítě.“

Manželka prince Williama se zmínila také o svých zdravotních potížích během všech třech těhotenství. Trpěla velmi silnou ranní nevolností. „Takže nepatřím mezi nejšťastnější těhotné. Spousta žen to má mnohem horší, ale určitě to byla výzva. Nejen pro mě, také pro blízké kolem. Těhotenství, narození novorozence a podobné věci mají vždy dopad na všechny v rodině,“ řekla Kate s tím, že manžel jí byl velkou oporou. Zároveň byl ale bezradný, protože jí s potížemi nemohl nijak pomoct a ulevit v trápení.

Vévodkyně Kate a její děti princ Louis, princ George a princezna Charlotte (Wokingham, 10. července 2019)

Budoucí královně pomáhá s péčí o prince George (6), princeznu Charlotte (4) a prince Louise (1) chůva Maria Teresa Borrallová.

Kate se zmínila i o tom, že měla skvělé dětství, které se snaží vytvořit i svým potomkům. Byla hodně v přírodě a často chodila s rodiči na procházky. To ji ovlivnilo také mentálně, což je důvod, proč se snaží pomáhat lidem, kteří takové štěstí neměli.