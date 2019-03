Myslela jsem, že je Josef spratek rozmazlený, vzpomíná Pizingerová

Chodit spolu začali, když bylo Josefovi 25 let. Vendula ho ale poznala už jako jedenáctiletého kluka. S jeho maminkou Simonou jsou kamarádky. „Myslela jsem si o něm, že je spratek rozmazlený. Měl rád nože, tak jsem mu je kupovala. Jednou dostal dinosaura, to jsem se nějak utrhla. A kraťasy. Je to syn mé kamarádky, takže abychom si mohly dát skleničku, potřebovaly jsme, aby byl hodný. Ještě si vybavím, že jsme hráli země město, což mi dnes přijde divné. Viď?“ řekla Pizingerová.

Josef, který je nadšeným sportovcem, vlastní fitness, rád cestuje a fotí, si Vendulu vzal v roce 2015 na zahradě jejich domu v Říčanech. Když ji ovšem poznal poprvé, neměl o ní moc valné mínění.

„To se podle mě nedá napsat. (směje se) Změnilo se to až časem. Ani si nepamatuju, jestli jsem jí tykal nebo vykal. Určitě jsem jí neříkal teto, ale Vendulo,“ prozradil s tím, že ho tenkrát nenapadlo, že by spolu mohli žít. „To vás nenapadne ani v té největší sci-fi. Myslím si, že Vendulu to nenapadlo, dokud jsem ji nepožádal o ruku.“

„Když jsme spolu začali chodit, první rok jsem se styděla jenom s ním jít po ulici. Ne za něj, ale za sebe. A když jsme šli třeba kupovat boty, byla jsem červená jako tahle svíčka,“ přiznala Vendula Pizingerová.

O ruku ji požádal během výletu ve Španělsku. Vše měl vymyšlené a chtěl to udělat na nějakém hezkém místě. Po celém dni lítání z místa na místo ale byl tak unavený, že se chtěl vrátit na hotel. Pak ovšem našli krásnou skálu, dívali se na západ slunce a on se vyjádřil. Její reakce ho překvapila. „No začala se smát. Tak jsem tam seděl a říkal si, co teď? Požádám ji o ruku a ona se mi směje. Ale pak řekla jo,“ dodal pro čtvrteční Magazín DNES.

„Měla jsem na sobě špinavé trekingové oblečení, přes něj jsem si hodila hroznou rybářskou bundu a do toho přišla taková chvíle,“ vysvětlila Vendula Pizingerová.

Josef Pizinger také přiznal, že články o své manželce už moc neřeší. Je to podle něj pořád dokola o jejím minulém životě. „Manžel, který se zastřelil, Klára... I kdyby se přetrhla, nevznikne žádný článek o její práci, o tom, co dělá a plánuje,“ prohlásil.

„Pořád se píše, že jsem vdova, což mě mrzí hlavně vůči Josefovi a synovi Jakubovi,“ doplnila šéfka Nadačního fondu Kapka naděje, který pomáhá těžce nemocným dětem.