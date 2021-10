Odstartovala jedenáctá řada StarDance, u poroty bodovali Cina a Verner

Úvodní večer otevřelo deset profesionálních tanečníků energickým vystoupením podle choreografie Marka Zelinky – letošního nového odborného poradce, který zvítězil v sedmé řadě s herečkou Marií Doležalovou. Samotné soutěžní páry pak předvedly sambu, valčík a chachu za živého doprovodu Moondance Orchestra.

Prvním tancem byla živá samba v podání herečky Mariky Šoposké a Robina Ondráčka na píseň Iko Iko od Justina Wellingtona. Přímo pohádkový valčík předvedli herec Pavel Trávníček a Veronika Lálová na nezapomenutelnou melodii z filmu Tři oříšky pro Popelku od Karla Svobody. Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál zatančili chytlavou chachu na píseň Katchi od skupiny Ofenbach, dravou sambu pak zpěvák Mirai Navrátil s Lenkou Norou Návorkovou na píseň Straight to Memphis. Herečka Simona Babčáková s Martinem Prágrem dojali valčíkem na píseň Ma faille od Celine Dion.



Ohňostrojem třpytek nás zasypali herec Jan Cina a Adriana Mašková v chache na píseň Bongo Cha Cha Cha a vytančili si tím celkem čtyři osmičky. Zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička zatančili sambu na píseň Quando, Quando, Quando. Farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík předvedli valčík na skladbu Most přes minulost. Herec Zdeněk Godla a Tereza Prucková to na parketu rozjeli chachou na píseň Get Up Offa That Thing. Krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová na závěr zatančili procítěnou sambu na píseň Já žil, jak jsem žil od Karla Gotta a podruhé padlo nejvyšší hodnocení večera.

Jako obvykle v prvním kole nevypadl žádný ze soutěžících. Podle sázkových kanceláří jsou největšími favority Jan Cina, Martina Viktorie Kopecká, Tomáš Verner i Andrea Sestini Hlaváčková.



V jedenácté řadě se poprvé o titul královny nebo krále parketu uchází duchovní, tenistka nebo krasobruslař. Soutěž v průběhu oslaví velké životní jubileum Jiřího Suchého, premiéru si odbude charleston jako soutěžní tanec a ani letos nebude chybět benefiční díl pro Centrum Paraple. Finále se uskuteční v sobotu 18. prosince.