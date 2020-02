Potvrzeno. Legendární Přátelé se vrátí v květnu a vydělají miliony

Tvůrci zatím neprozradili název ani koncept chystaného projektu. Programový ředitel stanice Kevin Reilly jen uvedl, že nová epizoda se ponese ve stejném duchu, jako když se kdysi šestice přátel společně s diváky setkávala v reálném čase. HBO Max zároveň nabídne i všech 236 starších epizod natočených v letech 1994 až 2004.

Herci David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Coxová, Lisa Kudrowová i Jennifer Anistonová mezitím na sociálních sítích všichni sdíleli stejnou společnou fotku a pod příspěvky se objevily tisíce nadšených komentářů. Svou radost neskrývala například také herečka Gwyneth Paltrowová, která použila i peprnější slova.

Jen Matt LeBlanc, věrný charakteru své postavy Joeyho, který často popletl věci a občas mu trvalo, než něco pochopil, místo snímku Přátel sdílel fotku ze seriálu M.A.S.H. se stejným popiskem jako jeho kolegové: „ A je to tady...“.



Spekulace o společném projektu se objevují už několik měsíců. Loni na podzim Jennifer Anistonová v show Ellen DeGeneresové přiznala, že s kolegy na něčem pracují. „Jestli to bude pokračování? To ne. Byli bychom rádi, kdyby se něco udělalo, ale sami zatím nevíme, co by to mělo být. Takže něco zkoušíme, na něčem pracujeme,“ řekla seriálová Rachel tenkrát.



Některé z hvězd Přátel přitom v minulosti prohlásily, že si nedovedou představit pokračování seriálu, protože by mohly zklamat fanoušky. Mluvil o tom Matt LeBlanc i představitelka Phoebe Lisa Kudrowová.

Návrat se hercům rozhodně oplatí i finančně. Podle listu Wall Street Journal každý ze šestice protagonistů za společný projekt zinkasuje kolem dva a půl milionu dolarů, tedy v přepočtu 58 milionů korun. Herci budou mít při natáčení zároveň roli producentů.



Americký seriál Přátelé patřil k nejúspěšnějším televizním projektům vysílaným na přelomu století. Na obrazovkách se poprvé objevil 22. září 1994 a během deseti sezon se šestice protagonistů dokázala zapsat do srdcí diváků po celém světě.

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 tisíc dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel už na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu však byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili – ne však tím nejdůležitějším.

Poslední epizodu stanice NBC odvysílala v květnu 2004 a k televizím jen ve Spojených státech přitáhla přes 52 milionů diváků.