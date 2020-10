Krajčo s Gottem nazpíval duet. Mistrovi slíbil, že vyjde rok po jeho smrti

Richard Krajčo udělal s mnohonásobným Zlatým slavíkem dohodu, že novou píseň pustí ven až ve chvíli, kdy už Gott mezi námi nebude fyzicky. Fanouškům se tak prostřednictvím videoklipu připomene před letošními Vánocemi.



„Je to vlastně písnička, která všechno zapříčinila. Já jsem za ním s touhle písní přišel, je to vánoční song, a poprosil jsem, jestli by ho s námi (s kapelou Kryštof) nenazpíval. Jemu se to naštěstí zalíbilo. A tak jsme se dali vlastně dohromady... On po týdnu našel odvahu a s Ivankou mi zavolali zpátky, jestli bych kromě toho nezkusil napsat i píseň pro něho a Charlotte,“ popsal Richard Krajčo pro pořad Showtime na CNN Prima News.

„Tahle vánoční píseň je vlastně tedy předposlední, ale jde ven jako poslední. Protože když vznikl song Srdce nehasnou, tak jsme udělali dohodu, že tuhle pustíme až poté, co s námi nebude, aby byl na Vánoce s námi zase. A teď přišel ten čas,“ vysvětluje zpěvák.

Karel Gott stihl výslednou píseň slyšet jen částečně. „Tak ze sedmdesáti procent. Pustili jsme mu aranž té písně, nebyly tam zatím třeba dechové party. Ale slyšel z ní natolik, aby se rozhodl, že s ní chce mít něco do činění a v tom studiu slyšel už napůl hotový song. Líbilo se mu to. Pak se odehrálo to, co se odehrálo. Kdybych nenašel odvahu a nedošel za ním s tím nápadem, tak by možná píseň Srdce nehasnou ani nebyla,“ vzpomíná Krajčo s tím, že on sám není přímo typ pro duety.

„Až ale uslyšíte tu písničku, tak pochopíte. Když jsem to skládal, už jsem na něho myslel. Zdál se mi jako symbol Vánoc. Všichni poslouchali jeho vánoční desku, ty písničky z jeho alba Vánoce ve zlaté Praze se hrály úplně všude. A když přišel nápad na duet, tak mě napadaly verše přímo v souvislosti s jeho osobou,“ popisuje muzikant.



K písničce vznikl také videoklip, který napsala a zrežírovala Richardova manželka Karin. „Ta písnička začíná veršem ‚až dneska večer zavřu oči a půjdu spát‘ ... A celý ten příběh potom je o tom, jak vidíte Vánoce,“ říká Krajčo.

„Je to o rodinném setkávání během Vánoc. O tom, jak jsou si lidé blízcí, jak chtějí být v rodinném kruhu, že jsme všichni spolu, i když nejsme. Duch Vánoc vždy protkne celou rodinu zase dohromady. My jsme k tomu natočili klip, takový vysněný. Dlouho jsem vymýšlela, o čem to má být. Až ji uslyšíte, tak to pochopíte. Není to úplně snadné. Odehrává se to v rodině, je tam několik herců. Přemýšleli jsme, koho oslovit, aby to byli naši i Karlovi přátelé. Kromě Richarda tam hraje Iva Janžurová, Alois Švehlík, Pavel Rímský, Lucie Štěpánková,“ dodává Krajčova manželka Karin.

„Do rolí jsme obsadili naše děti, protože to tak nějak vzniklo, byla to jejich první příležitost před kamerou, uspořádala jsem jim poměrně náročný casting. Měli jsme jeden den na natočení a já jsem nechtěla, aby zamrzly nebo se rozbrečely nebo diskutovaly ‚maminko‘ ... tak jsme jim vysvětlili, že tam nebude maminka, ale režisérka,“ popisuje. „Jsou tam moji prarodiče, rodiče a děti, potkaly se tam čtyři generace a je to klip, který musíte dokoukat do konce, abyste ho pochopili.“

Klip je tak čerstvý, že ho ještě neviděla ani vdova po Karlu Gottovi Ivana. Jeho příběh ale zná. „Příběh jsme jí vyprávěli, to se jí líbilo. Více zatím ukázat nemůžeme, premiéra bude pátého listopadu v devět hodin ráno. Pro nás je to něco nového s kapelou, písničku tohoto druhu ještě nemáme, myslím tím vánoční. Chtěli jsme se vyhnout kýči, ale ve výsledku to možná kýč je, a to se dozvíme právě pátého listopadu,“ dodává Richard Krajčo.