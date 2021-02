Princ Philip skončil v nemocnici, oznámil královský palác

„Vévodu preventivně hospitalizovali na radu jeho královského lékaře poté, co se necítil dobře. Měl by zůstat v nemocnici několik dní na pozorování a odpočívat,“ oznámil palác.

Manžel britské královny, který letos v červnu oslaví 100. narozeniny, byl za posledních deset let hospitalizován několikrát. V roce 2011 ho kvůli bolestem na hrudi převezli do nemocnice vrtulníkem. Lékaři zjistili, že měl zablokovanou koronární tepnu.

Kvůli infekci močového měchýře v červnu 2012 chyběl na oslavách diamantového jubilea své choti, tedy 60. výročí jejího panování. O rok později princ podstoupil operaci břicha. Ve věku 93 let, v roce 2014, začal používat naslouchátka. V roce 2017 strávil dvě noci v soukromé nemocnici krále Edwarda VII. Na deset dní byl hospitalizován v roce 2018 kvůli výměně kyčelního kloubu.

Královna Alžběta II. a princ Philip na portrétu k 99. narozeninám manžela panovnice (Windsor, 1. června 2020)

Naposledy skončil v nemocnici v prosinci 2019, kde strávil čtyři noci. Podle paláce podstoupil plánovanou léčbu. Letos v lednu spolu s Alžbětou II. byli očkováni proti covidu. Vakcínu jim aplikoval lékař královské rodiny.



Princ Philip odešel z veřejného života v srpnu 2017, když mu bylo 96 let. Alžběta II. a její manžel Buckinghamský palác opustili loni na jaře, při první vlně koronavirové pandemie. Zamířili do izolace na hrad Windsor. Po několika měsících se v létě přesunuli do Skotska na hrad Balmoral a poté na panství Sandringham. Královnin manžel tam jistý čas zůstal, zatímco Alžběta II. přesídlila opět do Windsoru. Princ Philip se k ní poté také připojil. Kvůli pandemii koronaviru zrušila královna tradiční oslavu Vánoc s rodinou na panství Sandringham.



SPECIÁL Britská královská rodina