Na Saxanu alergická nejsem, vyprávím o ní jako automat, říká Černocká

„Nejsem. Jenom vždycky zapnu takového ‚autopilota‘. Už jsem to říkala tolikrát, že tam nic nového nejde přidat. Je například pravda, že se mi nechtělo skákat z okna a musela skočit dvojnice. Ze země to nevypadalo jako taková výška. Ale potom z okna to už vypadalo jinak,“ prozradila Petra Černocká.

Zpěvačka přiznala, že nejvíce práce má v létě. Dostává pozvánky na vystoupení hlavně na obecních akcích. „Tam přijdou všechny věkové kategorie a mám pocit, že se to libí všem, protože si mě zvou i opakovaně. A já za to děkuji,“ uvedla s tím, že ani tam se nevyhne písničce Saxana. „Já s ní vždy začínám. Ať to mám za sebou. (smích)“

Filmová pohádka z dílny legendární dvojice Miloš Macourek a Václav Vorlíček je podle Černocké její největší filmový úspěch v Česku. Na Slovensku hrála mnohem víc, například v seriálu Nepokojná láska nebo ve filmu Otec. „Ten běžel teď někdy v noci a moje fanynka mi to natočila a poslala. A musím říct, že ve vážné roli matky jsem byla dobrá,“ míní zpěvačka.

Petra Černocká poslední CD Souhvězdí Střelce vydala v roce 2006. Přiznala, že do dalších alb se jí moc nechce, protože je trochu lenivá. Nemíní se ani pouštět do spravování sociálních sítí. „Mám fanynku, která se mi o aktivitu na Facebooku stará. Sama to nebudu dělat, nechci se do toho pouštět. A nechci, aby mi lidi koukali až do obýváku,“ dodala zpěvačka na Rádiu Impuls.