Místo vození vnoučete v kočárku jsem si pořídil syna, říká Etzler

„Ten film není o nás, my chlapi nestárneme. Muži, co takzvaně chytají druhou mízu, jsou jen výmysl zhrzených žen. Pokud má člověk nějaký motor a život ho baví, tak nestárne. A to platí i pro ženy,“ míní Miroslav Etzler, který je přesvědčený, že film bude bavit všechny generace.

„Krize středního věku je vděčné téma, protože ti lidé jsou většinou směšní. Já to vidím sám na sobě. Místo abych vozil v kočárku vnoučata, pořídil jsem si ve čtyřiapadesáti letech vlastní dítě,“ prohlásil v žertu.

Herec také vysvětlil, čím to asi je, že divačky většinou drží palce mužům rošťákům, popřípadě je dokonce i litují.

„Filmové postavy jsou idealizované. Nechceme, aby to bylo drastické drama. Proto muže, kteří v tom filmu dostávají na frak, nebo řekneme-li to jadrnou češtinou ‚přímo na prdel‘, tak trochu na tom plátně litujeme,“ uvedl Miroslav Etzler a pak se rozesmál.

„Ale nepřál bych divačkám ani týden s Markem Vašutem nebo se mnou. To by rychle vystřízlivěly. Moje paní má nervy ze železa a svatou trpělivost, ale to má každá žena s každým mužem a opačně. Najít ideální pár je nemyslitelné. Však i ideální páry mají nějaké smutky a krize. A o tom ten život je,“ řekl.

V komedii režisérky a scénáristky Zity Marinovové kromě Miroslava Etzlera hrají zmíněný Marek Vašut, ale také Jitka Čvančarová, Vanda Hybnerová, Berenika Kohoutová nebo Vincent Navrátil.