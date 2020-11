Dejdar nabízel za peníze přání od celebrit. Po kritice s projektem skončil

Přání vám mohli nahrát zpěvačka Bára Basiková, zápasník Karlos Vémola, samotný Martin Dejdar jako Ozzák ze seriálu Comeback, Muž roku 2017 Matyáš Hložek, herci Jan Kopečný a Petr Vacek a další. Kromě vzkazů jste si mohli zakoupit také parfémy Martina Dejdara nebo zážitky jako trénink s Vémolou za 10 tisíc, nebo krmení divokých šelem u zápasníka, které stálo 25 tisíc korun.

Na stránkách byl uveden i youtuber Karel Kovy Kovář, který o tom ani nevěděl. Po kritice na Instagramu, i ze strany Nikol Štíbrové, jeho jméno z projektu zmizelo. Později Martin Dejdar oznámil, že s celou věcí končí.

„Dnes večer došlo k velice politováníhodné situaci. Panu Karlu Kovářovi jsem se osobně omluvil za to, ze byl omylem uveden na webových stránkách Wish4you. On mou omluvu přijal a tímto mu děkuji,“ začal Dejdar svůj příspěvek.

Vysvětlil, že projekt vznikl na jaře v období první koronové karantény. Chtěl pomoct kolegům bez práce a vyhovět fanouškům, kteří hercům denně píší o nejrůznější videa a fotografie. Uspořádal anketu, ze které podle něj vyplynulo, že o takovou službu zájem mezi lidmi je a nemají problém za to zaplatit.

„Tak jsem se do toho pustil. Právníci, smlouvy, schůzky s osobnostmi, logo, název, web. Půl roku práce a spousta investic. Nikdy nemohlo jít o žádný podvod, protože to samotné přání vždycky musí nahrát konkrétní osobnost sama! To snad pochopí i primitiv. Navíc přání měla plnit i charitativní cíle. Bohužel, už k tomu nedojde,“ pokračoval herec.

Tvrdí, že se na jeho adresu a také lidí zapojených v projektu snesla vlna urážek, pomluv, ponižování a zesměšňování. Proto celou věc ukončil hned na začátku. Stále je přesvědčený, že šlo o dobrý nápad.

„Ale v tak nenávistném prostředí nemám sílu nic vytvářet. Navíc když lidé jako například Nikol Štíbrová a jí podobná stvoření, mají tu odvahu mě i ostatní skutečné osobnosti, které desítky let tvrdě pracují, veřejně zostuzovat a urážet, nemá smysl se o něco snažit. Přání končí a já si přeji, aby na sociálních sítích bylo méně nenávisti a zloby,“ dodal.

Nikol Štíbrová (Praha, 6. července 2019)

Nikol Štíbrová, která o projektu mluvila v úterý večer ve svých instastories, samozřejmě nenechala Dejdarův příspěvek bez odezvy.

„Martine, je samozřejmě na každém, za co si bere peníze. Fakturovat si

2 500 korun za pozdrav člověku, který mi fandí a pravděpodobně mě delší dobu podporuje kupováním CD, vstupenek, knih, je pro mě osobně minimálně zvláštní. Myslím, že to není nic exkluzivního ani osobního, když toho člověk může nafrkat dvacet za den. Jen vyměňuje jména. A hlavně - dělá to pro peníze. Tolik k vašemu argumentu z videa, které už jste také smazal,“ napsala Štíbrová.

„Ale všechno beru. Největší problém vidím v tom, že spousta lidí o tom, že je prodáváte, vůbec nevěděla. Nebyl to jen Kovy. Ale to asi víte,“ napsala Štíbrová. Již předtím zmínila, že s kolegyněmi z uskupení 3v1, Martinou Pártlovou a Veronikou Arichtevou, častokrát nahrávají pro své fanoušky na svatby nebo u jiných příležitostí videovzkazy, ovšem zadarmo.

Karel Kovář alias Kovy

Podobnou službu, jako se snažil zavést Martin Dejdar, v létě využili recesisté, kteří nechali natočil krátký videovzkaz pro běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Hollywoodský herec Chuck Norris na videu prezidenta vyzval, aby poslechl demonstranty a odstoupil. Jinak si pro něj přijde a donutí ho plakat.

Video na platformě Cameo si může nechat nahrát každý. Vybrat si může některé celebrity, sportovce či známé osobnosti. Video Chucka Norrise vyšlo zadavatele podle informací uvedených na profilu známého herce na v přepočtu 6 600 korun českých.