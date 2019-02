Můj vztah s Jacksonem byl úplně normální, vzpomíná Macaulay Culkin

Herec Macaulay Culkin a Král popu Michael Jackson se spřátelili poté, co se z Culkina po premiéře filmu Sám doma stala v roce 1990 dětská hvězda. Tehdy desetiletý Culkin byl častým návštěvníkem Jacksonova proslulého ranče Neverland.



Herec přiznává, že na jeho vztah s Michaelem Jacksonem se ho ptaly za celý život snad už stovky lidí. I když prý chápe, že nejen kvůli věkovému rozdílu a mnoha domněnkách o Jacksonovi se může takové přátelství zvenku jevit jako přinejmenším zvláštní, tvrdí, že mezi ním a Jacksonem nikdy nebylo nic víc než čisté přátelství.

„Michael mě kontaktoval, protože díky filmu Sám doma jsem se v podstatě ze dne na den stal hvězdou a spousta lidí se ke mně chovala jako k předčasně dospělému. Věděl přesně, jak se cítím. Dokázal mě pochopit. Bylo to přátelství v té nejjednodušší a nejčistší formě,“ řekl Culkin v rozhovoru s Michaelem Rosenbaumem v podcastu Inside Of You.

Jacksona a Culkina spojovaly také jejich obtížné vztahy s otci. Michael byl jako malý chlapec zneužíván, zatímco Macaulayův otec Christopher se v roce 1997 vzdal svých otcovských povinností.

„Nikdo z mých spolužáků ve škole nedokázal pochopit, jaké to je žít můj život. Michael si prošel tím samým. A chtěl, abych se necítil osaměle stejně jako kdysi on. Vím dobře, že pro všechny bylo naše přátelství „podivné“, ale já jsem to v tu chvíli cítil jako tu nejpřirozenější a nejnormálnější věc,“ řekl Culkin, který v podcastu zavzpomínal i na to, jak se slavným zpěvákem volali různým lidem a stříleli si z nich po telefonu.



Michael Jackson a herec Macaulay Culkin (1991)

Culkin se stal kmotrem Michaelových dětí a objevil se v slavném Jacksonově videoklipu s názvem Black or White. S dcerou Jacksona Paris (20) si nechal Culkin udělat dokonce stejné tetování na paži.

Macaulay Culkin po dovršení patnácti let žaloval své rodiče kvůli špatnému zacházení s jeho příjmy. Šlo o 17 milionů dolarů, které nakonec soud svěřil do rukou nezávislého účetního. Na konci 90. let pak Culkin prohlásil, že otec byl panovačný člověk, který mu z vydělaných peněz nedával ani kapesné.

Rodiče Culkina se rozvedli poté, co herec natočil film Sám doma a bohatý v roce 1994. Podle Culkina to byla jedna z nejlepších věcí, které se mu kdy staly, protože i díky tomu nakonec opustil celý filmový průmysl. Navíc si chtěl odpočinout. „Chtěl jsem si dát pauzu a říkal jsem si: Skončil jsem, doufám, že máte všichni své prachy, protože já vám už žádné nevydělám,“ uvedl herec.