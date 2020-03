Máma říkala, že herec nemá právo založit si rodinu, říká Jiří Štěpnička

Za necelé dva měsíce oslavíte 73. narozeniny, což je věk, v jakém vaše maminka Jiřina Štěpničková odešla. Přivádí vás to k nějakému bilancování?

Máma hrála do poslední chvíle, dokonce umřela o divadelních prázdninách. Musím se přiznat, že o tom nepřemýšlím. Žiju si svůj život a máma si žila svůj. Ne že bychom se nějak nesnášeli, ale já takhle prostě neuvažuju. Myslím, že každý z nás má život nějak nalinkovaný. Máma byla ateistka, ale říkala: „Víš, nahoře sedí takovej dědek a ten nás všechny řídí.“ A já to tak beru, že jsem řízený dědkem shora a ten rozhodne, kdy odejdu.