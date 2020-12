To je přece Jaroslav Marvan! Filmový král si musel herecký sen vyvzdorovat

16:00

Jaká by to byla vánoční pohádka bez pořádného krále? Připomněli jsme si čtyři skvělé herce, jejichž králové patří k nejslavnějším. Po Janu Werichovi, Stanislavu Neumannovi a Františku Smolíkovi má poslední slovo Jaroslav Marvan. Do našeho seriálu se dostal díky pohádce Šíleně smutná princezna.