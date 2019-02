Bündchenová o rozchodu s DiCapriem: Alkoholové večírky mi už nestačily

Gisele Bündchenová a Leonardo DiCaprio spolu žili v letech 2000-2005. Supermodelka v aktuálním rozhovoru zavzpomínala mimo jiné na to, co bylo hlavním důvodem jejich rozchodu.



„Posledním hřebíčkem do rakve našeho vztahu bylo, že jsme oba v životě chtěli něco jiného. Došla jsem do fáze, kdy už mě na rozdíl od Lea delší dobu neuspokojovaly alkoholové večírky a workoholismus. Dlouho jsem to všechno přehlížela. Jednou však přišla chvíle, kdy jsem si řekla dost. Byla jsem po jeho boku osamělá. Ten pocit jsem však měla jen já. On to cítil jinak,“ řekla Bündchenová v rozhovoru pro magazín PORTER.

Přiznala i to, že ještě v roce 2005 denně kouřila cigarety, pila lahev vína a tři frappucina. Ze dne na den se pak po rozchodu se slavným hercem rozhodla skoncovat s cukrem a moukou a začala se věnovat józe a meditacím.

Kráska, která patřila mnoho let mezi nejvýdělečnější modelky světa, je nyní vdaná za hráče amerického fotbalu. S Tomem Bradym (41) má dvě děti, syna Benjamina (9) a dceru Vivian (6).

DiCaprio vystřídal po rozchodu s Bündchenovou několik dalších modelek. Nechyběly jména jako Toni Garrnová, Bar Refaeliová, Eva Herzigová nebo Erin Heathertonová. Momentálně zakotvil herec v náručí jednadvacetileté modelky Camily Morroneové.



Gisele Bündchenová se ve světě modelingu pohybuje od svých třinácti let, kdy prorazila díky soutěži Elite Model Look. Od té doby pracuje pro nejluxusnější módní značky. Bývá označována za nejbohatší modelku planety.