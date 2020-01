Syn má mého nového partnera velmi rád, pochvaluje si Eva Burešová

„S Matyášem jsme se poznali v projektu Roztančené divadlo. To je soutěž mezi divadly, kdy herci a herečky tancují s profesionálními tanečníky. Reprezentovala jsem Činoherní klub a mým partnerem byl právě on. No a těch pět nebo šest měsíců, které jsme měli na trénování, jsme víc věnovali seznamování,“ popisuje Eva Burešová počátky vztahu s Adamcem v rozhovoru pro Magazín DNES.

V létě 2017 se herečce narodil syn Nathaniel. S jeho otcem se však Burešová rozešla.

Matyáš Adamec svou současnou partnerku poprvé zaregistroval v show Česko Slovensko má talent v roce 2011. „Ale to mi došlo až dodatečně. Když jsem zjistil, že s ní budu tančit, díval jsem se, kdo to je. Došlo mi, že jsem ji viděl v Talentu, a vzpomněl jsem si i na písničku, kterou zpívala,“ říká.

Herečka si pochvaluje, jak si její současný partner rozumí s jejím synem Nathanielem. „Hrají si spolu neskutečně, Nathánek je s ním hrozně v pohodě, má Matyáše velmi rád,“ říká a Adamec ji doplňuje: „Nedávno jsme s ním v obýváku stavěli stan. Asi takhle, už jsem poznal lepšího spolupracovníka, ale bavilo nás to,“ směje se.

Eva Burešová přiznává, že na svou novou lásku poprvé pořádně žárlila, když Adamce spatřila na parketu s jeho taneční partnerkou. „Když jsem je viděla tancovat, říkala jsem si, jsou u sebe až moc blízko! Pak jsem si uvědomila, že jsem vždycky měla partnery, kterým trochu vadilo, jakou mám práci, a já to nedovedla pochopit. Teď jsem to tedy poznala z té druhé strany. Vlastně jsem ráda, že Matyáš dělá toto, protože zase díky tomu on chápe moji práci a nemusíme na sebe žárlit,“ vysvětluje.

Burešová zazářila před osmi lety v Česko Slovensko má talent a předloni v show Tvoje tvář má známý hlas. Vystupuje v Hudebním divadle Karlín, v Činoherním klubu a ve Strašnickém divadle. Nově ji diváci mohou vidět také v seriálu Slunečná.

Matyáš Adamec přiznává, že když byl malý, tanec mu nic neříkal. Dnes je z něj profesionál, držitel jedenácti titulů mistra republiky, dvojnásobný semifinalista mistrovství světa. Díky tanci procestoval celý svět. „Chybí mi už jen Austrálie a Island,“ říká. Tanec také trénuje. „Všechny věkové kategorie od deseti po nekonečno,“ dodává.