Žil jsem jako polobezdomovec, říká vycházející filmová hvězda Denis Šafařík

Máte za sebou první záplavu rozhovorů v kariéře. Tipnu si, že jednu otázku už musíte nenávidět. A to, když novináři řeší vaši podobnost s Václavem Neckářem.

To je téma, které se prolíná všemi rozhovory. A pak se opakuje otázka na moji účast v pohádce Kouzelník Žito, a jak jsem nesl následující drtivou kritiku. Na Neckáře už mám univerzální odpověď, že je to sice možné, ale že tu podobu nevidím.

Když mě paní učitelka představila třídě jako baleťáka z Prahy, automaticky jsem dostal nálepku homosexuála a namyšleného Pražáka.