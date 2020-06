Hormonální léčba by nezabrala, Slováčková podstoupí další chemoterapii

„Trochu jsem se stáhla do sebe a čekala na výsledky histologie. A ty když jsem dostala, nechtěla jsem hned se světem sdílet další novinky, protože jsem sama potřebovala nabrat sílu, abych mohla znovu naskočit do vlaku,“ začala Slováčková svůj příspěvek na Instagramu.

Napsala, že ze zasaženého místa jí lékaři vyndali všechno, co tam nepatřilo. Nezůstala tam ani jedna malá uzlinka, tudíž nádory a metastáze jsou podle zpěvačky fuč.

„Paní doktorka mi řekla, že jsem pro tento moment zdravý člověk. Z výsledků histologie jsme se ale dozvěděli, že hormonální léčba, o které jsme mluvili, že by mohla nastat, je zbytečná, jelikož by na ní nádor nereagoval. Byla nasazena tudíž další léčba v podobě chemoterapií (joo, taky jsme si říkala, že to snad nemá konce), ALE v prášku. Není tak náročná jako ta, co vám proudí do žil. Má v podstatě jiné vedlejší účinky, ale na každého (jak pořád opakuji) všechno platí individuálně, tudíž to tu nebudu rozepisovat,“ pokračovala dcera hudebníka Felixe Slováčka a herečky Dagmar Patrasové.

Chemoterapii bude kombinovat s ozařováním, které bylo v plánu. Zpěvačka doplnila, že je pro ni teď podstatné, že všechno rizikové je z těla venku.

„Teď už to jen musíme zaléčit, aby byla jistota, že se ta svině (omlouvám se za výraz) nevrátí a že se žádná zatoulaná buňka nezblázní. Doufám ale samozřejmě, že prášky moc dlouho polykat nebudu, ozařování skončí stejně rychle, jako začne, a konečně uslyším, že je všechno za mnou a ‚uvidíme se na kontrolách‘,“ napsala.

Zároveň poděkovala všem za podporu a věří, že její sdílení boje s nemocí může některým pomoct.

„I kdyby se jeden člověk sebral a šel na kontrolu, provedl si samovyšetření nebo cokoliv... budu vědět, že to má celé smysl. Rakovino, naučila jsi mě toho zatím víc, než jsi mi vzala – a to mi dává větší sílu tě nakopat do pr.... Čau!“ dodala zpěvačka.

Před čtyřmi lety zjistili lékaři u Anny Julie Slováčkové nezhoubný nádor poté, co si zpěvačka nahmatala v prsu bulku. Při pravidelné kontrole se loni ukázalo, že se nemoc vrátila. Nové výsledky ale prokázaly, že tentokrát je nádor zhoubný. Zpěvačka absolvovala sérii chemoterapií. O nemoci od začátku otevřeně mluvila, aby šířila osvětu.