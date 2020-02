Chci být herec nebo fotbalista, zpěvák ne, říká syn rockera Pepy Vojtka

Postavu, která byla Adamovi Vojtkovi svěřena, diváci znají z vyprávění jeho seriálového otce. Filípek žil roky v Německu s maminkou Gábinou, nyní se vrací k otci do Česka, do nového prostředí, nové školy. Vykořenění ze známého prostředí a přesun do jiné země pro prvňáčka nebude snadný.

Adam Vojtek se své úlohy ale zhostil jako ostřílený herec. „Zdálo se mi, že by mohl mít k herectví sklony, pořád si doma na něco hrál. Zkusila jsem ho přihlásit, ale netlačila jsem na pilu. Jsem ale ráda, že mu to vyšlo. Je tady příjemné prostředí a Adámkovi se tu moc líbí. Užíváme si to,“ prozradila jeho maminka Jovanka Vojtková.

Její slova potvrzuje i malý Adam. „Moc se mi tu líbí, všichni jsou tu na mě hodní. Mamka mi slíbila, že když to zvládnu, můžu si stáhnout jednu hru,“ prozradil bezelstně Adam Vojtek, který má o své budoucnosti jasno. „Nechci být zpěvák. Chtěl bych být herec nebo fotbalista.“

Pár minut stačilo Adamovi Vojtkovi k tomu, aby si získal celý štáb, nejen roztomilou tváří a bezprostředností, ale především talentem. „Adam je moje velká láska. Pořád ho objímám. Je roztomilej a moc šikovnej! Umí vnímat, co mu říká režisér. Nestydí se, je bezvadný. Doma mám šestnáctiletou dceru a se sedmiletým Adámkem si užívám to, co už s Emou nemám,“ přiznává Adámkova seriálová nevlastní maminka Jana Holcová alias záchranářka Zita Drábová.

„Musím říct, že Pepa Vojtek má strašně fajn kluka,“ chválí si seriálového syna Radim Fiala.

O přípravu syna na natáčení se stará především jeho maminka. „Tatínek má hodně práce, a tak se texty učíme spolu. Protože Adámek ještě neumí dobře číst, texty mu nahazuju. Naštěstí si je velmi rychle pamatuje. Dokonce je i schopný opravovat herce, pokud to neřeknou doslova,“ dodala Jovanka Vojtková.