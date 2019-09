Klasická krása se už nehledá. Spíš něco trochu jiného, míní Peštová

„I laik vidí, že ideál krásy se trošku mění. Už se nehledá klasická krása, ale možná něco, co je trošku jiné, díky čemu se modelka nebo model odliší od davu ostatních modelů,“ míní Daniela Peštová.

Topmodelka tvrdí, že každý je krásný a podle ní neexistuje nepěkný člověk. Na každém se dá najít něco zajímavého. Někdo je hezký celý, u jiného jsou to oči či úsměv.

„Když přijde tak krásný, nebo zajímavý člověk, jakého právě potřebují, že si z toho sednete na zadek, je jedno, jestli je hluchý, němý, nebo nemá všech pět pohromadě. Modeling je o tom, jak člověk vypadá,“ přiznala s tím, že porota na castinzích zjišťuje i jiné věci. „Jestli je ten člověk schopný se o sebe postarat v cizině, jestli se domluví, zda na to má povahu, jestli je společenský. Když máte dva stejně krásné lidi, ten, který bude výřečný a zábavný, má větší šanci uspět.“

Když Daniela Peštová s modelingem začínala, bylo jí devatenáct let. Podle ní to nebylo až tak brzy a už vůbec ne podle dnešních standardů. V soutěžích jsou často mladí finalisté, některým ani není šestnáct. „Co na to říct. Když s tím rodina nemá problém a myslí si, že to to dítě zvládne, tak jejich věc. Já jako rodič nejsem pro to, aby takhle mladí lidé začínali s modelingem a odcestovali. Myslím, že jim nic neuteče, když rok dva počkají,“ prohlásila.

Pro ni samotnou nebylo těžké rozhodnout se, jestli s modelingem začít. Kromě vyššího věku v tom sehrálo roli i období, kdy tato šance přišla. „Musíte si uvědomit dobu, kdy to bylo. Pro mě byla šance vycestovat něco, s čím jsem nepočítala, že se mi v životě stane. Nebylo co řešit. Na misce vah pro a proti bylo tak velké pro, že jsem žádné proti neviděla,“ přiznává.

Rodačka z Teplic se po výhře v modelingové soutěži nejdřív přestěhovala do Paříže a poté do New Yorku, kde naplno rozběhla kariéru a objevila se na obálkách magazínů jako GQ, Marie Claire, Cosmopolitan, Glamour a ELLE.

Daniela Peštová (1995) Daniela Peštová (2017)

Po Pavlíně Pořízkové byla v roce 1995 druhou Češkou v historii na titulce prestižního plavkového magazínu Sports Illustrated. Objevila se na ní ještě v letech 2000 a 2006. Byla tváří značek L’Oréal a andílkem Victoria’s Secret. Za svůj velký úspěch považuje, že ji modeling stále živí. „Že pomalu i v padesáti letech jsem práceschopná. Měla jsem bohatou a úspěšnou kariéru. Za to jsem vděčná. Ale to, že stále můžu dělat, co mě baví a baví mě to víc než před dvaceti lety, to považuji za úspěch,“ uvedla.

Modelka dodala, že nemá žádný zaručený recept na to, jak vypadat dobře. Sama často hledá inspiraci u jiných žen. „Když se mi líbí, jak vypadá nějaká žena, tak jí to nezávidím. Spíš se snažím zjistit, co dělá a co bych pro to mohla dělat také. Já osobně nemám žádný recept na to, jak dobře vypadat. Spíš taková vnitřní pohoda a spokojenost jsou nadevše. Člověk musí být vyrovnaný, potom se to projevuje i navenek,“ uzavřela.