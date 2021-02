Tyto dívky zabojují o korunku krásy. Jednu z finalistek museli vyloučit

„Už nemáme čtrnáct finalistek, což jsme do této doby měli. Dívek máme pouze třináct. My jsme se po poradě s vedením rozhodli, že jedna z dívek ukončí svou účast v soutěži Česká Miss Essens. Je to z důvodu porušení pravidel a její propagace na sociálních sítích se vůbec celkově neslučuje, dá se říci, s politikou této soutěže,“ řekla Veronika Farářová.

Onou dívkou je bývalá finalistka Anna Benešová, která na svém profilu na Instagramu zveřejňuje upravené snímky a fotí se v sexy pózách.

„Já slečně přeji velmi mnoho úspěchů, ať už se rozhodne pro jakoukoliv sféru. Myslím si, že to bylo po vzájemné domluvě a že opravdu se její a naše vize prostě nepotkaly tam, kde by měly,“ dodala šéfka soutěže krásy.

I přes nejrůznější omezení kvůli koronavirové pandemii doma i ve světě se národní soutěž uskuteční. Podle Veroniky Farářové je ovšem organizace mnohem náročnější.

„Soutěž krásy se v tuto dobu dělá velmi složitě, my se musíme tak jako všichni ostatní řídit vládními nařízeními, která jsou pohyblivá, neustále se vyvíjejí a posouvají. Takže jakákoliv aktivita, soustředění, workshopy, školení se posouvají a přizpůsobují těmto pravidlům tak, abychom neohrožovali zdraví nikoho z nás, což je pro nás samozřejmě prioritou,“ říká s tím, že i na focení dodržují všechna nařízení. „Já si všechno vždy raději ověřuji, aby vše bylo tak, jak má být a podle pravidel.“

