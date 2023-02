Bezdomovec ze žárlivosti zapálil chatu, za smrt dvou lidí dostal 19 let vězení

Požár přístřešku v lese kousek od ulice K Barrandovu v Praze 5 zalarmoval policisty a hasiče 2. března okolo 4. hodiny ráno. Na místě policisté našli dvě ohořelá těla.

Podle mluvčího pražských policistů Jana Daňka na první pohled vše vypadalo jako nešťastná náhoda, kdy si lidé v noci topili otevřeným ohněm, začalo hořet a oni se již z přístřešku nestačili dostat pryč.

Při druhém výslechu se ale kriminalistům k činu přiznal podezřelý muž bez domova, jehož bývalá partnerka při požáru zemřela. Potvrdil, že příbytek skutečně zapálil. Důvodem byly partnerské neshody s bývalou přítelkyní, která v chatě přespávala s jiným mužem.

Podle CNN Prima News byl jeho konkrétním motivem žárlivost. Pachatel byl do ženy zamilovaný, ta ale udržovala jiný vztah. Obžalovaný proto v opilosti připravil plán žhářského útoku.

V minulosti byl téměř bezproblémový

Obžalovaný překvapil tím, že se ke všemu přiznal a spolupracoval i se státním zastupitelstvím. „Pro mě nepochopitelně projevoval sebereflexi s tím, že ví, že by to mělo být život za život, že si zaslouží trest smrti, ale že chce nějakou šanci žít normálním životem,“ řekla pro CNN Prima News státní zástupkyně Jana Murínová.

Obžalovanému hrozilo 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. V minulosti byl však téměř bezproblémový, při vyšetřování s policisty spolupracoval a činu litoval. Soud, který ve věci jednal 14. února, tudíž shledal řadu polehčujících okolností.

„Navrhovala jsem 23 let, on chtěl 17. Na tom jsme začali jednat a v průběhu přípravného řízení jsme došli ke konsenzu na 19 letech,“ řekla Murínová.

„Rozsudek je pravomocný a obžalovaný byl uznán vinným z vraždy spáchané s rozmyslem, a to na dvou osobách. Jako trest byl sjednán a schválen nepodmíněný trest odnětí svobody ve výměře devatenácti let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou,“ potvrdil portálu iDNES.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.