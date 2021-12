Katastrofální turistický rok 2021. Praha počítá ještě větší ztráty než loni

Poloprázdné Staroměstské náměstí, téměř pustý Karlův most i Karlova ulice, kterou se dá projít bez neustálého vrážení do lidí. Staré Město se kvůli úbytku turistů stalo přitažlivějším místem pro místní. Méně návštěvníků však také znamená prázdné hospody, hotely s minimem rezervací a podnikatele bez výdělku. Turismus v Praze už druhým rokem kvůli covidu-19 trpí. „Mentálně to možná necítíme, ale letos je to ekonomicky ještě horší než v roce 2020,“ říká Jana Adamcová.

Pro rok 2022 jsou nasmlouvané nové linky z USA nebo Koreje, což indikuje, že všichni počítají s tím, že se začnou vracet zámořští klienti.