OBRAZEM: Rekonstrukce vrací Staroměstskému jezu středověkou podobu

Na Vltavě v centru Prahy probíhá rekonstrukce Staroměstského jezu. Firma Metrostav ho vrací do podoby, v jaké byl ve středověku. Minulá oprava provedená v 60. letech dvacátého století byla necitlivá. Nyní se mimo jiné budou odstraňovat i její následky. Práce jsou rozděleny do několika úseků a definitivně ukončeny by měly být v roce 2024.