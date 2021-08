Soutok Berounky a Klíčavy nabízí nejen výhledy. Lovili zde už Přemyslovci

Vedle Tyterského potoka v blízkosti legendární restaurace U Rozvědčíka, známé z knih Oty Pavla, který sem s rodiči a sourozenci jezdil na letní byt, je to například Rakovnický potok. Ten pro změnu se svou délkou 48,5 kilometru patří k nejdelším v Česku. Do Berounky se vlévá v Roztokách u Křivoklátu. A pak také Klíčavský potok. Voda z něj do řeky ústí v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko v obci Zbečno. Ta leží v polovině cesty mezi bývalými královskými městy Beroun a Rakovník.