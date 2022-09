V lesním táboře bezdomovců na kraji Ostravy žil i tříměsíční kojenec

V průběhu služby ve Staré Bělé si ve sváteční odpoledne hlídka městské policie všimla, že z lesa vychází kouř. Strážníci se proto rozhodli situaci na místě prověřit. Když došli na místo, které se nacházelo zhruba 150 metrů od hlavní silnice, našli nejen otevřené ohniště, ale i dva stany.

„V tábořišti se nacházeli čtyři dospělí lidé a také dětský kočárek, ve kterém strážníci objevili teprve tříměsíční miminko,“ informoval mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů.

Ukázalo se, že matka dítěte žije v jednom ze stanů. „Čtyřiatřicetiletá žena strážníkům uvedla, že dítě porodila na Slovensku. Poté, co se i s dítětem vrátila před několika týdny zpět do České republiky, neměla kde bydlet. Rozhodla se vyřešit to stanem v lese,“ doplnil Machů.

Strážníci zjistili, že kojenec nejeví známky zanedbané péče, týrání či nemoci. Matka jim vysvětlila, že dítě pravidelně umývá u své matky. Přizvaná sociální pracovnice na místě rozhodla o převozu dítěte k babičce s tím, že orgán sociálně-právní ochrany dětí se bude případem nadále zabývat.