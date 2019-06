Lékařské fakultě v Ostravě hrozí, že nebude moci přijímat nové mediky

„Dosud jsme každý rok přijímali 110 mediků, ale letos jsme získali peníze na 134 studentů. Každoročně se jich hlásí 1 200 až 1 300, takže šanci má každý desátý,“ líčil nedávno děkan nejmladší lékařské fakulty v zemi Arnošt Martínek. „V září se dozvíme, zda získáme dotaci na projekt cvičné nemocnice,“ nastínil i nejbližší plány jejího dalšího rozvoje.

Teď ale hrozí, že se fakulta dočká nepříjemného postihu za chyby z minulých let. Konkrétně za to, že děkani přijímali na odvolání příbuzné lékařů i jiné studenty, kteří nezvládli přijímací zkoušky, nebo měli méně bodů než další uchazeči, jimž odvolání nepomohlo. Situací prověřuje už asi rok Národní akreditační úřad. A komise, která nyní dokončila protokol o šetření, doporučila tvrdé sankce.

„Přiznali jsme, že se v minulosti staly chyby, ale šlo o jednotlivce. Nikdo nikdy nezpochybnil kvalitu výuky ani úroveň absolventů. Nerozumíme proto závěrům komise, která navrhuje omezení či odnětí akreditace, a nesouhlasíme s nimi. Máme 30 dní na vyjádření. Protokol je obsáhlý, budeme jej společně s právníky studovat a rozporovat. Jsou v něm chyby,“ uvedl rektor Ostravské univerzity Jiří Lata.

Podle něj je zatím velmi předčasné mluvit o jakýchkoliv postizích a omezování studia mediků. „Přijímací řízení běží a já jsem si jist, že přijatí studenti začnou na podzim studovat. I kdyby se tím Národní akreditační úřad zabýval, dostane se k tomu nejdříve v létě nebo v září,“ míní Lata.

Na problém upozornil krajský zastupitel

Univerzita dostala protokol o provedené kontrole, ve kterém jsou uvedeny zjištěné nedostatky i návrhy řešení a možné sankce. Podle ředitele odboru kanceláře akreditačního úřadu Jiřího Smrčky bude mít konečné slovo Rada Národního akreditačního úřadu, která rozhodne, co ze zjištění komise vyplývá a jaká příjme opatření.

„V případě, že rada konstatuje závažné nedostatky, bude rozhodovat o sankcích. Předpokládám, že by to mohla stihnout už na svém jednání 18.července. Je předčasné přijímat závěry o tom, co může ze závěrů kontroly vyplývat pro akreditaci studijního programu, ale pokud by rada uznala nedostatky jako závažné, pak musí přijmout sankce vyplývající ze zákona. Tou nejpřísnější je odnětí akreditace pro daný obor. Tou nejmírnější je omezení akreditace, což v praxi znamená zákaz přijímat nové studenty daného programu,“ vysvětlil Smrčka.

Na problém fakulty veřejně upozornili zastupitelé Moravskoslezského kraje. Konkrétně bývalý náměstek hejtmana Josef Babka (KSČM) vystoupil s tím, že se dozvěděl o problémech Ostravské univerzity. „Pokud je to pravda, považuji to za velmi závažné a krajský úřad by měl co nejrychleji jednat,“ konstatoval.

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) jeho informace potvrdil. „Zprávu jsem ještě nečetl, teprve dorazila, ale mluvil jsem telefonicky s některými lidmi z lékařské fakulty a rektorem univerzity. Tam skutečně hrozí, že by nemohli nikoho přijmout k magisterskému studiu na lékařské obory, což by samozřejmě bylo velmi zničující pro tuto fakultu. Ale domnívám se, že ta doporučení, co mají učinit, tak už byla učiněna, takže pevně věřím, že se to co nejdříve podaří dojednat, aby bylo nebezpečí odvráceno. Pokud by to ale dále hrozilo, tak bychom museli zahájit politická jednání s ministerstvem školství i ostatními. Myslím si, že v daný okamžik je to více varování než reálná hrozba. Ale rozhodně to nelze podcenit.“

Primátor: Odnětí akreditace bych považoval za neadekvátní

O situaci už od rektora Laty ví i primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). „Samozřejmě, že fakulta i univerzita musí přijmout taková opatření, aby se chyby při přijímacím řízení neopakovaly. Jsem přesvědčen, že už je přijala. Omezení či dokonce odnětí akreditace bych považoval za neadekvátní opatření,“ uvedl Macura.

Připomněl, že vzniku Lékařské fakulty v Ostravě předcházel velmi dlouhý a složitý proces.

„Jsme rádi, že ze školy už dva roky vycházejí absolventi, z nichž většina v regionu zůstává. Zánik oboru všeobecné lékařství by byl velmi špatnou zprávou pro Ostravu i celý kraj. Vůbec si neumím představit dopad takového rozhodnutí. Musíme udělat vše pro to, aby k tomu nedošlo,“ dodal primátor.