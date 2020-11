Koronavirus prodraží olympiádu v Tokiu o desítky miliard, a tak se šetří jinde

10:27

Opatření proti šíření koronaviru při olympijských hrách v Tokiu vyjdou na circa 100 miliard jenů (21 miliard korun), odhadují organizátoři. Upravenou verzi rozpočtu, reagující na bezprecedentní odložení her a nové standardy pro hygienická pravidla, by měli pořadatelé zveřejnit do konce roku.