Potkáme se ve finále! řekly si v šatně kamarádky. Přání se jim splní

Česko versus Švýcarsko. Díl první. A hned v neděli následuje druhá část série. Deblová bitva o zlatý poklad. Krejčíková, Siniaková – Bencicová, Golubicová. Zatímco se schylovalo k historickému víkendu, hráčky po nesmírně hektickém programu konečně trochu odpočívaly.

Vondroušová sice ve čtvrtek večer po triumfu nad Svitolinovou rozverně pronesla: „Asi si půjdu na pět hodin zahrát!“ Jenže věřil by jí leda úplný naivka. Vždyť už vzápětí o dost vážněji pravila: „Čeká mě krásný volný den. To je něco neuvěřitelného.“



Leč krásné a neuvěřitelné je zatím hlavně její účinkování v Japonsku. Před hrami by za úspěch považovala dvě či tři výhry. „Nikdo netipoval, že udělám placku,“ řekla.



V úvodní partii s Bertensovou z Nizozemska pouze s krajní námahou přemáhala mamutí trému. Načež ji povzbudilo vyřazení Ósakaové: „Uvěřila jsem, že tady můžu porazit kteroukoliv z holek.“

Teď se střetne s dcerou slovenských rodičů, házenkářky Dany a hokejisty Ivana, která chodí s Martinem Hromkovičem, svým kondičním trenérem a bývalým fotbalistou například bratislavského Interu.

Belindu Bencicovou dříve vedla Melanie Molitorová, rodačka z Rožnova pod Radhoštěm a matka legendární Martiny Hingisové. Možná i proto si Bencicová s Vondroušovou rozumějí. „Jsme docela kamarádky,“ tvrdila Češka. „Před semifinále jsme si v šatně říkaly, že se potkáme ve finále. Vyšlo nám to, což je fajn.“



Coby juniorky se obě staly světovými jedničkami. Obě brzdila zranění. Obě čekají na opravdu průlomový triumf. Jedna se brzy dočká.



Na okruhu WTA na sebe dosud narazily jen jednou, letos v březnu v Miami. Vondroušová přetlačila rivalku 4:6, 6:4, 6:4. „Strašně těžký zápas,“ vybavuje si. „Belinda hodně útočí, na centru je trošku pomalejší povrch, což by pro mě mohla být maličká výhoda.“

Švýcarka Belinda Bencicová se hecuje v semifinále dvouhry na olympijských hrách v Tokiu.

Vondroušová už předloni domašírovala až do finále Roland Garros, ale olympiáda pro ni má zvláštní nádech: „Moc jsem se sem chtěla dostat. Ráda reprezentuju svou zemi. Odmalička jsem se hlásila do všech týmových soutěží. Účastnila jsem se her dětí a mládeže. Odvezu si odsud nádherné vzpomínky.“



V podobné euforii se v Tokiu nachází Bencicová. Tím spíš, že společně s Golubicovou může ukořistit i zlato ze čtyřhry. „Nepopsatelná paráda, o jaké jsem nanejvýš tak snila,“ řekla s rozzářeným obličejem. „Snad se ráno neprobudím a nezjistím, že se mi to všechno jenom zdálo.“

Je o dva roky starší a na žebříčku se nachází o třicet míst výš. Při své olympijské misi se ovšem o dost víc nadřela. Jen ve dvouhře strávila na kurtu přes devět a půl hodiny, zatímco Vondroušová jen šest.



Mač však nerozhodne pouze množství ušetřených sil. Je důležité, jak se v něm kandidátky na zlato vypořádají s nervozitou či jak dodrží taktiku.

Vondroušová si píše s trenérem Janem Mertlem i rádcem Jiřím Hřebcem, jenž posílá strohé a jasné vzkazy. „Je super, když má zpráva od něj víc než čtyři slova. Ale vím, že je šťastný. Pomáhá mi od mých patnácti let. Hodně jsme toho spolu prožili. Jsem ráda, že ho mám po ruce.“

Ještě žádná česká tenistka na olympiádě nezískala zlatou medaili. V přístavní čtvrti velkoměsta na ostrově Honšú se o víkendu naskytnou dvě šance na historický úspěch. Vondroušová se pokusí využít už tu první.