Vyhrajte, miliarda Číňanů to očekává. Jak Suej a Chan otočili korejský scénář

Jen těžko si dokážeme představit tlak, pod nímž tlakem se ti dva ocitli. Právě z nich totiž Číňané učinili tváře těchto her.

Vystáli jste sáhodlouhou frontu u obchodu se suvenýry? V tom případě jste na váš nákup dostali velkou tašku s fotografií Suej a Chana. Nebo jste narazili ve městě na plakát oslavující pekingskou olympiádu? Pak i na něm nejčastěji bruslili právě oni. A pokud jste otevřeli deník China Daily - vida, i tady jsou. Na obří fotografii přes dvě strany.

Kvůli nim, mistrům světa z let 2017 a 2019, vyvrcholil poprvé v moderní historii krasobruslařský program her kategorií sportovních dvojic.

Proniknout mezi dvě tisícovky vyvolených čínských diváků pro tento večer bylo považováno za největší štěstí a údajně jste potřebovali pořádnou protekci, abyste na tribuny (s už tradičními metrovými rozestupy mezi diváky) mohli usednout. Televizní stanice CCTV zvala ke sledování „velké ledové bitvy“ od sobotního rána každou čtvrthodinu.

Více než miliarda čínských obyvatel měla v Suej a Chanovi nalézt své národní hrdiny.

Ale unesou takové očekávání?

Nezhroutí se pod ním?

Suej Wej-ťin a Chan Cchung na vítězství v krátkém programu navázali ve volné jízdě a berou olympijské zlato na ZOH v Pekingu 2022. (19. února 2022)

Pravda, něco už ve svém sportovním i civilním životě přestáli. Ve věku 26 a 29 let byli zoceleni.

Suej si v dětství doma krasobruslení doslova vyvzdorovala. To když její maminka chtěla, aby s ním přestala, protože kvůli neustálému pobytu na kluzišti bývala často nachlazená a málo se soustředila na školu.

„V té době jsem měla kluziště vzdálené od domova dvě hodiny chůze, proto mě tam rodiče vozili autem,“ vyprávěla. „Jednoho dne o zimních prázdninách jsem neudělala domácí úkol. Myslela jsem si, že se mu budu věnovat až další den, když jsou prázdniny, a chtěla jsem odjet na trénink. Ale maminka nesouhlasila a řekla mi: Jestli chceš bruslit, jdi si tam pěšky. Byl chladný zimní den, ale já stejně šla. Když jsem po více než dvou hodinách dorazila, trénink už skončil. Maminka přijela za mnou a řekla mi: Vidíš, bruslit nemůžeš, tak teď pojedeme zpátky, ale v autě nebudeš sedět, jen stát. Poslechla jsem a druhý den jsem vyrazila na trénink znovu. Tehdy maminka pochopila, že mi v bruslení nemůže bránit.“

S o tři roky starším Chanem je trenéři dali dohromady už před patnácti lety. „Ale ze začátku o nás lidé vykládali, že budeme dvojicí outsiderů, protože postavami nejsme vhodné typy pro dvojice,“ popisoval Chan. „Podle tradice v nich mají být muži vysocí a ženy drobné.“

V jejich případě to neplatilo, výškový rozdíl je mnohem menší než u většiny párů. Ovšem ani to je nezastavilo.

„Řekli jsme si, že pokud jiní lidé před námi nevidí žádnou společnou cestu, vydláždíme si ji sami,“ prohlásili Chan.

Málem na ní vrazili do neprostupné zdi, když si zranění Suej v roce 2016 vyžádalo sérii operací obou chodidel. „Neměla jsem jistotu, zda se vrátím a budu pokračovat. Lékaři mě ujišťovali, že se mi brzy povede lépe, ale nebylo tomu tak,“ vzpomínala.

Rekonvalescence trvala příliš dlouho, musela se srovnat s návalem negativních myšlenek. Chan ji v těžkých časech neustále navštěvoval a ujišťoval: „Ty se vrátíš.“ Suej pochybovala.

„Týden jsem nemohla v noci ani usnout, dokud mi doktor nedal tišící injekci,“ prozradila. Sto dní proležela na lůžku, než se doslova začala znovu učit chodit. Partner jí byl při tom oporou.

Pod vedením slavného kouče Čao Chung-pa, který ve Vancouveru 2010 zařídil s partnerkou Šen Süe premiérové čínské olympijské zlato z krasobruslení, předvedli Suej a Chan velkolepý comeback na led a v Helsinkách roku 2017 usedli na světový trůn dvojic.

PRVNÍ TITUL. V Helsinkách 2017 zvítězili před německým duem Savčenková, Massot.

V pozici největších favoritů však o olympijském titulu z Pchjongčchangu 2018 snili marně. Po chybě při trojitém salchowu tehdy o směšných 0,53 bodu podlehli německému páru Aljona Savčenková, Bruno Massot.

V Pekingu se nyní rozjeli k pokusu číslo 2. Scéna byla nachystána na jejich velkolepou korunovaci.

Krátký program vyhráli, dokonce ve světovém rekordu 84,41 bodu, ale zároveň jen o 16 setin před ruským duem Jevgenija Tarasovová, Vladimir Morozov, které do svého podpůrného týmu před sezonou přibralo i kontroverzní trenérku Eteri Tutberidzeovou.

Tarasovová s Morozovem navíc v pátek předvedli i velmi povedenou volnou jízdu a ujali se celkového vedení.

Zbýval jen čínský pár. Vjeli na led, v obličejích patrná nervozita.

Hned na úvod programu vytasili své trumfové eso, čtverný twistovaný lutz, poprvé předvedený v mezinárodní soutěži od roku 2018. V něm spočíval klíč k vítězství.

Skladba „Bridge Over Troubled Water“ (Most přes rozbouřenou vodu) byla pro ně symbolická. Doprovázela jejich volnou jízdu už před pěti lety, kdy se poprvé stali mistry světa. Pro hry v Pekingu na ni s choreografkou Lori Nicholovou sestavili svůj program znovu.

„Lori nedávno musela na operaci a my o ni máme velký strach,“ říkal Chan. „Naše vystoupení mělo být i dárkem pro ni.“

Při dopadu ze sólového salchowa musela Suej použít i druhou nohu. Copak jim má ten prokletý skok zase překazit plány, stejně jako v Koreji? Věděli: žádnou další chybu si už nesmíme dovolit.

A žádnou neudělali.

Diváci vstali a uspořádali jim ovace vestoje. Ve vzájemném objetí se na ledu rozplakali dojetím. Nebo snad Suej plakala ze strachu, že je její chyba připraví o vítězství? Ty nervy, než se na tabuli objevily známky. Hala zatajila dech. Bude to stačit? Nebude?

Stačilo! S titěrným rozdílem, přesto stačilo. Vyskočili na nohy a začali křičet nadšením a objímat se, s trenérem, s celým týmem. Otočili scénář z Pchjongčchangu.

ZVLÁDLI JSME TO. Suej a Chan ustáli obrovský tlak a slaví.

Bodový součet za obě části programu 239,88 byl dalším světovým rekordem, předchozí maximum letošních evropských šampionů Mišinové a Galjamova překonali o 0,06 bodu.

„Předvedli jsme to nejlepší, co v nás je. Splnil se nám sen,“ radovala se Suej, než jako dobrá a věrná dcera své země dodala: „Chtěla bych vyjádřit vděčnost naší vlasti za to, že uspořádala tak nádherné olympijské hry a podpořila náš trénink těmi nejlepšími možnými podmínkami.“

Vyhlášení vítězů se tentokrát konalo přímo v hale, Suej a Chan si v rámci epidemiologických opatření navzájem nasadili zlaté medaile.

Stanice CCTV5 okamžitě zařadila jejich životopisný profil se záběry na Suej, jak před šesti lety trávila dlouhé týdny v nemocnici s oběma nohama až po kolena v sádře. Zlatou volnou jízdu zopakovala stanice během následující hodiny ještě třikrát. Miliardě čínských obyvatel byli zas a znovu servírování vítězní hrdinové čínských her.

„Vážně to nebylo vůbec jednoduché,“ usmála se na tiskové konferenci Suej. „Kvůli tomu, abychom zvládli ten čtverný twist, musela jsem před sezonou shodit tři kila.“