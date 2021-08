Zápasník Jazdaní další zlato nepřidal, zastavil ho Američan Taylor

Tokio - XXXII. letní olympijské hry Zápas Muži - volný styl

Do 57 kg: 1. Ugujev (Rus.), 2. Ráví (Indie), 3. Gilman (USA) a Sanajev (Kaz.), 5. Atrí (Írán) a Vangelov (Bulh.), 7. G. Abdullajev (Uzb.), 8. Takahaši (Jap.)

Do 86 kg: 1. Taylor (USA), 2. Jazdaní (Írán), 3. Najfonov (Rus.) a Amine (San Mar.), 5. Šapijev (Uzb.) a Punia (Indie), 7. Lin Cu-šen (Čína), 8. Reichmuth (Švýc.) Ženy - volný styl:

Do 57 kg: 1. R. Kawaiová (Jap.), 2. Kuračkinová (Běl.), 3. Maroulisová (USA) a Nikolovová (Bulh.), 5. Boldsajchan (Mong.) a Koblovová (Rus.), 7. Nichitová (Mold.), 8. Kitová (Ukr.)