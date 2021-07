Pan neporazitelný. Japonský judista Óno obhájil olympijské zlato

Druhý judista se vzdal účasti na hrách, měl se utkat s Izraelcem Už druhý judista se vzdal účasti na olympijských hrách v Tokiu před soubojem s izraelským soupeřem. Súdánský reprezentant Mohamed Abdalrasúl se měl v soutěži do 73 kilogramů utkat s Toharem Butbulem a přestože absolvoval vážení před zápasem, k utkání nenastoupil. Už na začátku her v Tokiu vzdal účast alžírský judista Fathí Nurín, aby se nemusel utkat se soupeřem z Izraele. Třicetiletý závodník mohl v případě postupu do druhého kola narazit právě na Butbula. Mezinárodní judistická federace (IJF) neoznámila důvod, proč Abdalrasúl nesoutěžil, ani Súdánský olympijský výbor situaci nekomentoval. Abdalrasúl je v dané váhové kategorii až na 469. místě na světě, Butbul je sedmý. IJF takový postup, kdy sportovci odmítnou nastoupit proti soutěžícím z určité země, dlouhodobě ostře kritizuje. Letos v dubnu suspendovala na čtyři roky Írán za to, že nedovoloval svým sportovcům utkávat se se soupeři z Izraele. Trest platí zpětně od roku 2019 a nevztahuje se na olympijské hry, kam vysílá sportovce národní olympijský výbor a ne národní svaz.