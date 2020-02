Coubertinův rukopis koupil ruský miliardář, věnoval ho muzeu

Olympijské hry

Zvětšit fotografii Originální manifest zakladatele Mezinárodního olympijského výboru Pierra de Coubertina z roku 1892. | foto: Profimedia.cz

dnes 19:14

Rukopis barona Pierra de Coubertina s ideou založení moderních olympijských her míří do olympijského muzea v Lausanne. Dosud neznámým vítězem prosincové dražby v New Yorku, jenž Coubertinův čtrnáctistránkový dokument získal za rekordních 8,8 milionu dolarů (201 milionů korun), byl podle MOV ruský miliardář Ališer Usmanov, prezident Mezinárodní federace šermu.

„Je to historický okamžik. Coubertinův rukopis se dnes vrací na místo, kam náleží, do svého olympijského domova,“ řekl na ceremoniálu prezident MOV Thomas Bach.

Manifest napsal zakladatel Mezinárodního olympijského výboru De Coubertin v roce 1892, tehdy mu bylo teprve 29 let. O dva roky později byl jeho plán na mezinárodním kongresu v Paříži přijat a v roce 1896 se v Aténách uskutečnily první novodobé hry. O dokument v prosincové newyorské aukci usilovali tři kupci. Olympijský manifest výrazně překonal dosavadní rekordní částku zaplacenou za sportovní suvenýr. Dres baseballové legendy Babea Rutha z jeho angažmá v New York Yankees v letech 1928 až 1930 se loni v červnu vydražil za 5,6 milionu dolarů.