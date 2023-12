Je to průměrný telefon s prémiovým designem a zpracováním

Oppo po delší odmlce přináší na český trh nový model. Prémiovku nečekejte, na ty snad dojde příští rok. Zatím se musíme spokojit s low-endy a přístroji střední třídy. Novinka A79 patří do nižší střední. Cenou zcela určitě, výbavou je spíš na spodní hranici kategorie. Ale to je u Oppa tradicí, především na čínském trhu má pozici prémiové značky.

V Evropě Oppo aktuálně tak trochu tápe. Chybí mu lepší modely, což by se však mělo v roce 2024 zlepšit. V každém případě podle posledních dat analytické společnosti Couterpoint Reseach se Oppu výrazně daří ve východní Evropě, kde meziročně ve třetím čtvrtletí zvýšilo prodeje. A ty zjevně stojí právě na levnějších modelech.

Model A79 má povedený design, především v zelené barvě to telefonu sluší. Není to jednolitá zelená, jsou v ní světlejší části. Druhou alternativou je černé matné provedení. Výrobce se držel plochého designu bez výstřelků. I fotomodul vypadá spíš bytelně, než aby na sebe upozorňoval. Ono také není moc na co.

K dispozici jsou dva snímače, ten druhý je jen dvoumegapixelový pro hloubku ostrosti, ten hlavní má rozlišení 50 Mpix. Žádné speciální funkce zde nejsou, světelnost hlavního objektivu je průměrných f/1.8. Vpředu je pak kamerka s rozlišením 8 Mpix.

Displej má standardní rozlišení FHD+ a úhlopříčku 6,72 palce. Maximální obnovovací frekvence je 90 Hz. Výkon zajišťuje čip Mediatek Dimensity 6020, což znamená podporu 5G. Paměťová výbava je v podstatě základní, operační paměť má 4 GB, uživatelská 128 GB. Méně v dané kategorii nabízet nelze.

Předností je 33W nabíjení, baterie pak má standardní kapacitu 5 000 mAh. Telefon má stereofonní reproduktory s vysokým výkonem, alespoň to tak prezentuje výrobce. Je zde i sluchátkový konektor. Oppo A79 je atraktivní telefon s průměrnou výbavou. Cena je s ohledem na ni spíš vyšší, startovní je 6 690 Kč. Lze však předpokládat, že s ohledem na trh bude klesat.