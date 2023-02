Letos přijdou na trh další dva skládací telefony. Ale novinky to nebudou

OnePlus totiž modely označené dost neoriginálně V Flip a V Fold sám vyvíjet nebude. Samozřejmě o tom výrobce na premiéře modelu 11 nemluvil, vlastně neprozradil žádné podrobnosti, jen uvedl předpokládaný termín premiéry ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Jména jsou potvrzená z čínského patentového rejstříku a asi nebude žádná náhoda, že se jména až příliš podobají skládacím modelům Samsungu. To jsou suverénně nejprodávanější skládací modely na světě a OnePlus toho chce využít.

Oba modely jsou dnes už vlastně dobře známé, budou to do určité míry upravené modely Find N2 a Find N2 Flip od společnosti Oppo. To je prakticky mateřská značka OnePlusu. Vývoj je do určité míry společný, obě značky vzájemně využívají své technologie.

Nové přístroje tak zřejmě ničím zásadním nepřekvapí, navíc přijdou na trh se značným zpožděním po originálech. Ty se už v Číně prodávají, premiéra byla ještě před koncem loňského roku. V Evropě by Oppo mělo modely Find N2 a Find N2 Flip představit v únoru, nejpozději na veletrhu MWC. Tím by mělo prozradit i cenu produktů. Upravené verze od OnePlusu by měly být logicky levnější, možná budou mít i o něco slabší specifikace. Ale to zatím známo není.

Oppo představilo první skládačku Find N už na konci roku 2021, ale tento model se mimo Čínu neprodával. V každém případě to byl velmi povedený přístroj se suverénně nejlépe provedeným ohybem displeje na trhu. Lze tedy předpokládat, že i nové modely budou v tomto směru hrát prim, protože konkurence se v tomto směru mezitím nijak zásadně neposunula dopředu.