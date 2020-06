Sametové LG míří na český trh. Bude to jeden z nejdostupnějších 5G mobilů

Doma v Koreji se totiž cena LG Velvet šplhá asi ke dvaceti tisícům korun, v Česku však bude tento smartphone, který vlastně pomáhá definovat novou luxusní střední třídu smartphonů, přece jen levnější. České zastoupení LG nastavilo cenu modelu Velvet na 15 999 korun, což z něj činí jeden z dostupnějších smartphonů s podporou 5G.

S tou to ale nebude u nás zas tak horké. LG Velvet používá čipset Qualcomm Snapdragon 765G a výrobce u něj aktivoval podporu jen některých pásem. Pásmo, které O2 využívá pri svém pilotním provozu (konkrétně N77) ve specifikacích chybí, nicméně Velvet podporuje alespoň pásmo N78, které je vlastně jen podmnožinou pásma 77.

Podle vyjádření zástupců O2 by síť v pilotním provozu měla fungovat i u telefonů s pásmem N78. Jenže výrobci, včetně LG u nového modelu Vevlet, sahají u přístrojů, které nemají na daném trhu s operátorem vyzkoušeny, k softwarové deaktivaci 5G. A tak zatímco třeba v sousedním Německu 5G na LG Velvet fungovat bude (s německou SIM tamního operátora), v Česku prozatím nikoli. Situaci ale může v budoucnu změnit softwarová aktualizace.

Ostatně samotné LG pak v tiskové zprávě k uvedení telefonu na trh uvádí, že 5G bude podporováno pouze ve vybraných regionech a že dostupnost režimu s 5G může vyžadovat aktualizaci softwaru. Pokud tedy po LG Velvet toužíte, s podporou alespoň prvních aplikací 5G v Česku pro jistotu nepočítejte, maximálně se později dočkáte příjemného překvapení.

I tak je ale LG Velvet atraktivní moderní smartphone. Jeho tenké tělo (7,9 mm – zatím asi nejméně mezi 5G telefony) je vyrobeno z kombinace kovu a skla. Displej je po bocích zakřivený, jde o zářivý AMOLED panel s úhlopříčkou 6,8 palce. Čtečka otisků je umístěna v displeji. Tělo telefonu je relativně úzké (74,1 mm), takže by mělo dobře padnout do ruky.

Jako jeden z mála přístrojů vyšší střední třídy disponuje LG Velvet také odolností vůči vodě a prachu podle specifikace IP68. LG láká i na schopný fotoaparát, který by měl mimo jiné umět pořizovat 3D snímky. Zatím nevíme, jak to bude přesně fungovat, ale s 3D fotografií už LG experimentovalo v roce 2011 u modelu LG Optimus 3D. Ten měl i displej se schopností 3D zobrazení, tato cesta, jíž bylo LG průkopníkem, však nenašla mnoho následovatelů (zkusilo to jen HTC). Velvet takto výrazně experimentovat určitě nebude.

Do prodeje se novinka dostane ještě v průběhu června, LG láká na to, že v předobjednávkách mohou zákazníci získat příslušenství zdarma. Jako další si budou moci zákazníci dokoupit i druhý displej DualScreen a to za cenu 4 999 korun. Ačkoli LG představilo model Velvet i v atraktivních barvách, na český trh zatím míří konzervativní šedé a bílé provedení.