Skládačka od Honoru míří do Evropy. Chce zatopit Samsungu

Magic Vs je smartphone s ohebným displejem, který Honor představil už loni v listopadu doma v Číně a my jsme si jej mohli krátce poté i vyzkoušet. Zároveň je to model, který pokračuje ve šlépějích původního modelu Magic V z úvodu loňského roku. To je smartphone, který jsme si v minulosti mohli sice prohlédnout, ale který se na český trh nedostal. Stejně jako třeba skládací telefony značek Oppo, Vivo nebo Xiaomi.

Jindy hodně ambiciózní a agresivní čínské značky si své modely s ohebnými displeji prozatím většinou nechávají pro domácí trh a ten globální zatím přenechaly Samsungu s jeho modely Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. Výjimkou je asi jen konkurence od Motoroly v podobě jejího obchodně nepříliš úspěšného modelu Razr. Teď však konečně přichází další vyzyvatel. Honor Magic Vs je konkurentem pro Galaxy Z Fold 4, je to tedy ohebný smartphone, co se umí proměnit v menší tablet.

O dostupnosti v Evropě hovořili představitelé Honoru ostatně už při představení telefonu, krátce jsme si ho také tehdy mohli vyzkoušet. Teď je ovšem vše konečně oficiální. Magic Vs se začne prodávat na přelomu jara a léta, a to za cenu 1 599 eur, v přepočtu tedy necelých 38 tisíc korun. Dostupnost v Česku zatím místní zastoupení nepotvrdilo, je nicméně pravděpodobné, že by měl telefon dorazit do prodeje i na tuzemském trhu.

Zákazník za tyto peníze dostane kvalitě provedený smartphone s ohebným displejem poháněný procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. To je stejný čipset, který má třeba právě konkurenční Galaxy Z Fold 4. Je to tedy loňský procesor, ale v zásadě to nijak nevadí, telefon bude mít i ve spojení s 12 GB RAM výkonu dost.

Na co se Honor soustředil, je samotná konstrukce. Výrobce se chlubí, že celý mechanismus kloubu displeje má namísto 92 dílů u předchůdce teď jen čtyři části. A žádná z nich nejsou ozubená kolečka a převody, které se obvykle v kloubu používají. To má telefonu zaručit skvělou životnost, displej Magic Vs má bez problémů vydržet 400 000 složení a otevření. I kdybyste tak telefon otevírali a zavírali stokrát denně, tak vydrží víc než 10 let. Celý mechanismus je v zavřeném stavu bez mezery a celkově je docela tuhý.

Vnější 6,45" displej Honoru Magic Vs má relativně tradiční poměr stran 21:9, rozlišení je 1 800 × 2 560 pixelů. Má jas až 1 200 nit a obnovovací frekvenci 120 Hz. Hlavní displej po rozevření telefonu má úhlopříčku 7,9 palce a jas až 800 nitů, chlubí se speciální antireflexní vrstvou, která snižuje odlesky a zlepšuje čitelnost za všech podmínek.

Přístroj dostane Android 13 s nadstavbou MagicOS 7.1. Sestava fotoaparátů je trojitá, hlavní snímač má 54 megapixelů, trojnásobný zoom ukrývá osmimegapixelový snímač a optickou stabilizaci a širokoúhlý foťák s automatickým ostřením má padesátimegapixelový snímač. Čelní kamera v hlavním displeji, která je ukryta v průstřelu, má 16 megapixelů.

Kromě těchto parametrů se Honor u novinky chlubí výdrží baterie. Její kapacita je 5 000 mAh a v Honoru říkají, že v zavřeném stavu nabídne Magic Vs o víc než 2,5 hodiny delší výdrž než Samsung Galaxy Z Fold 4, v otevřeném stavu vydrží o hodinu déle než konkurent.

Vůči Samsungu se Honor vůbec během své prezentace hodně vymezoval, na druhou stranu to bude mít s prosazením vůči zavedené konkurenci těžké. I když má jeho Magic Vs určité výhody, tak v některých praktických detailech Samsung vede a v Evropě očividně Honor trochu ztrácí cenovou výhodu. Galaxy Z Fold 4 sice oficiálně cenou začíná na 44 990 korunách, ale Samsung je znám častými marketingovými akcemi, momentálně třeba při koupi telefonu nabízí výkupní bonus až 5 000 korun při odprodeji starého zařízení. S tímto bonusem tak Samsung vyjde na necelých 40 tisíc, což už není proti Honoru zásadní příplatek.