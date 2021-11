Běžný telefon za pět tisíc, kterému chybí něco navíc. Test Blackview A100

Když vybíráte nějaký telefon okolo pěti tisíc korun, z českých e-shopů se na vás nejčastěji valí značky jako Xiaomi, Realme, Samsung nebo Motorola. Vedle toho tu však máme řadu menších značek, které se zaměřují zejména na dostupné smartphony, které se snaží nedostatečně silnou marketingovou kampaň kompenzovat právě nižší cenou, případně nějakými lákadly typu odolná konstrukce, kompaktní rozměry a podobně.

Model A100 (v českých obchodech se dá najít také jako GA100) je však na pohled poměrně obvyklým smartphonem střední třídy, který nevyčnívá ani výbavou, ani cenou. Zdá se zkrátka být takovým šedým káčátkem na poměrně přesyceném trhu, které doufá, že si jej někdo všimne jako takové alternativy k zavedeným značkám. Na otázku, zda opravdu má smysl jej zvažovat v případě, že máte okolo pěti tisíc na nový smartphone, se pokusíme odpovědět v dnešní recenzi.

Bude se mi telefon líbit?

Blackview A100 patří k těm rozměrnějším telefonům. Okolo jeho 6,67palcového displeje sice je na poměry dané cenové kategorie tenký rámeček, jinak ale stále jde o zařízení, které se hodí do rukou spíš těm, kteří prahnou po větším mobilu. Jako kompaktní se skutečně označit nedá.

Záda i boky kryje plast. Na zádech je matný, otisky prstů se zde sice i tak zachytávají, ale rozhodně méně než na lesklém modelu. Horní a spodní okraj je zarovnaný tak, že s trochou trpělivosti můžete telefon i na jedné z hran vybalancovat. Záda jsou zaoblená, aby se telefon lépe držel. Modul s fotoaparáty sice nad povrch zad vystupuje, ale jen mírně.

Vzhledem k použitým materiálům by se dalo čekat, že je Blackview A100 spíš lehčí model, ovšem v potaz se musí vzít i ony větší rozměry (166,3 x 77,6 x 8,8 mm) a máme tu tedy takovou obvyklejší váhu 195 gramů. Nedá se říct, že by na nás telefon působil vyloženě levně, ale najdou se i kvalitněji zpracovaní konkurenti.

Jak se povedl displej?

Jak už jsme zmínili, telefon má poměrně velký displej s úhlopříčkou 6,67 palce. Na této ploše najdete rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů a IPS panel, obnovovací frekvence je standardních 60 Hz. Z moderních prvků pak za zmínku stojí také čelní průstřel pro 8Mpix fotoaparát. Jas displeje je slušný, byť se asi nedá srovnávat s některými modely s AMOLED panely.

Za zmínku však stojí jeden bonus, na který už mnoho současných mainstreamových výrobců úplně zapomnělo: notifikační dioda. Najdete ji v horním rámečku, a ačkoli je poměrně slabá, stále dostačuje na to, aby vás upozornila na nějakou zmeškanou notifikaci. Pokud vám tento prvek výbavy u moderních smartphonů chybí, tak tady jej najdete.

Co výbava a výkon?

Telefon pohání osmijádrový čip Helio P70 od MediaTeku. Rozhodně patří mezi ty úspornější, ovšem jak jsme vyzkoušeli například na mobilních hrách, jako je PUBG Mobile nebo Call of Duty Mobile, i s nimi si poradí. Doplňuje jej slušná porce operační paměti: 6 GB. Telefon ve výkonnostním testu AnTuTu získal 185 tisíc bodů, což je spíš nižší hodnota.

Vnitřní úložiště pro data má kapacitu 128 GB a je dál rozšiřitelné paměťovou kartou microSD. V konektorové výbavě bohužel chybí sluchátkový jack, což se nám nezdá jako dobrý krok, byť už se slušná bezdrátová sluchátka dají sehnat i za pár stovek. Lepší by bylo k telefonu přibalit redukci. Blackview A100 podporuje dual SIM režim, ovšem kvůli hybridnímu slotu si musíte vybrat, zda budete používat dvě SIM, anebo jednu společně s kartou microSD.

Jediným fyzickým konektorem zde je tedy USB-C, v bezdrátové konektivitě pak nechybí podpora LTE, wi-fi a Bluetooth 4.2 a také mobilem zaplatíte díky NFC. Čtečka otisků prstů je v bočním tlačítku pro zapnutí displeje a vede si obstojně, zkrátka takový slušný průměr.

Po systémové stránce je tu Android 11, který je výrobcem lehce poupravený (Doke OS 2.0), ovšem ne nijak výrazně, v podstatě jde jen o jiný vzhled ikonek a několika systémových menu. Bohužel aplikací navíc nad rámec základní výbavy tu není málo: výrobce vám přidá druhý prohlížeč internetu (Chrome, Opera), čistič systému, několik zámků na aplikace a také hned pět her.

Co výdrž telefonu?

Blackview A100 nabídne 4 680mAh akumulátor, což je opět v souladu se zbytkem specifikací telefonu taková průměrná hodnota. Není to málo, ale ani hodně. Rychlé nabíjení podporuje s výkonem až 18 W a vzhledem k tomu, že se nabíjí přes dvě hodiny, je otázkou, zda nabíjení vůbec označovat jako rychlé.

V balení s modelem Blackview A100 najdete kryt a nabíječku

Samotná výdrž telefonu pak závisí na tom, jakým stylem jej budete používat. Na hraní her a podobné intenzivní používání počítejte maximálně s jednodenní výdrží, šetřivější uživatelé se dostanou i na dva až tři dny.

Jak Blackview A100 fotí?

Poslední kategorií, kterou se Blackview A100 opět utvrdí ve své průměrnosti, je zadní sestava fotoaparátů. Hlavní roli má 12Mpix senzor se světelností f/1,75. Doplňuje jej jednak 8Mpix širokoúhlý snímač a dále také 0,3Mpix kamerka pro práci s hloubkou ostrosti. Upřímně řečeno, konkurence je i v této cenové relaci někde úplně jinde.

Dobrou zprávou je, že fotoaparát telefonu dovedl předvést celkem očekávaný výsledek a nedá se mluvit o nějakém zklamání, spíš o naplnění očekávání, která od mobilů této kategorie máme. Pokud máte dostatek světla, pak Blackview A100 umí pořídit celkem ostrou a příjemně barevnou fotografii, při zhoršení světelných podmínek však detaily začnou ubývat a nastupuje šum.

Širokoúhlý fotoaparát je zde, spíš „aby se neřeklo“, ovšem máme pocit, že jsme u pár levných modelů zažili i horší. Na momentky to stačí, nic víc však nečekejte. Matně pak vzpomínáme, kdy jsme u telefonu viděli i v kategorii pomocných senzorů 0,3Mpix fotoaparát. Ten tu však je stejně jen do počtu, takže není co řešit. Telefon jinak zvládá také natáčet video pouze v rozlišení 1080p.

Mám si Blackview A100 koupit?

K telefonu jsme už od začátku přistupovali jako k experimentu, abychom zjistili, kam se ona méně značková produkce posunula. A musíme uznat, že už se takový telefon nedá označit jako špatný, jen zkrátka jako hodně, hodně průměrný. Oproti konkurenci se svou cenou 4 999 korun nemá moc co navíc nabídnout, a tak se alespoň spokojí s tím, že vyloženě nezaostává.

Jako uspokojivý se dá označit zejména displej telefonu, výhodu vidíme i v notifikační diodě nebo možnosti platit telefonem přes NFC. Zbytek výbavy se pak nedá označit jako vyloženě špatný, jen tu zkrátka chybí nějaké extra lákadlo: třeba alespoň 90Hz obnovovací frekvence displeje, podpora 5G nebo rychlejší nabíjení. Nic z toho tu však není.

A tak se stačí podívat na nabídku značkovějších modelů a je jasné, že zde si přijdete na lepší výbavu. Za stejné peníze můžete mít například model Realme 8, který má jak lepší procesor, tak i větší baterii, rychlejší nabíjení i AMOLED displej. Xiaomi zase nabídne model Redmi Note 9T, který má navíc podporu 5G a větší baterii. To samé platí i v případě modelu Poco M3 Pro. Velice zajímavá je také Motorola Moto G60s se blýskne rychlou 120Hz obnovovací frekvencí displeje, větší baterií a o hodně rychlejším 50W nabíjením.