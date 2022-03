Našel manželčin ztracený iPhone. Deset let si nad něj sedali

Becki Beckmannová z amerického Marylandu svůj bílý iPhone 4s ztratila o Halloweenu v roce 2012. Snaha o jeho nalezení byla bezúspěšná. Telefon byl zjevně nadobro ztracen. Ženě to přišlo podivné, jelikož toho večera nejen že nepila, ale ani neopustila dům, v němž žije doposud se svým manželem. V úvahu tak nepřicházela ani možnost jeho zcizení. Podle portálu The Sun jí tak nezbylo nic jiného, než záhadu ztraceného iPhonu považovat za uzavřenou a pořídit si nové zařízení.

Koncem letošního února se však z jejich záchodu ozval po spláchnutí podivný zvuk. Jelikož se opakoval s každým dalším spláchnutím, tak jej s manželem připisovali staré toaletě nebo špatné konstrukci domu. Beckiin muž to však nevydržel a rozhodl se záhadnému bouchání v toaletě přijít na kloub. A byl velmi překvapen, když pomocí zvonu na čištění odpadu vzápětí odhalil, co bylo jeho příčinou.

Za manželkou totiž přiběhl se slovy, že neuvěří, co našel. Pravděpodobně byla ve stejném šoku jako on: v ruce totiž držel její již deset let nezvěstný iPhone. Ona otázka, co přesně se o tehdejší noci stalo, zůstává sice stále nezodpovězena, minimálně však manželé tímto vyřešili dávno zapomenutou záhadu, kam se telefon poděl. Roky byl zaseknutý v jejich toaletě.

Je jasné, že takto dlouhé „vězení“ v takovém prostředí se na telefonu muselo výrazně podepsat. Nicméně vzhledem k době, kterou v toaletě trvale vystaven vodě strávil, byl v poměrně slušném stavu. Z fotografií, které Becki zveřejnila na Facebooku, je totiž patrné, že se pouze zadní skleněný panel oddělil od rámu. Nicméně polemizovat o tom, zda byl telefon ještě funkční, je bezpředmětné.

Beckiin příspěvek na sociální síti se samozřejmě neobešel bez stovek komentářů. Její uživatelé se podle portálu The Sun často pozastavovali zejména nad tím, jak je možné, že až do doby, kdy se iPhone v toaletě uvolnil, nezpůsoboval žádné jiné potíže. To tak dává prostor k polemizování, nakolik je tento příběh uvěřitelný. Ne až tak z pohledu, že byl telefon nalezen právě v toaletě, pády do mísy či pisoáru nejsou totiž nikterak neobvyklé, jako spíše z důvodu, že k jeho uvolnění na tak „frekventovaném“ místě došlo až po takové době.