Toto jsou hlavní trendy smartphonů pro letošní rok. Dva už můžete mít

Jestliže loni byly hitem výřezy v displeji následované v Asii výsuvnými fotoaparáty a před koncem roku pak drobné kapkové výřezy, tak letošek má být rokem ne zrovna libozvučných ale všeříkajících průstřelů.

Bang, bang

Přední kamerky se schovají do pouhých dírek v displeji. Průkopníkem byl Samsung, který na vybraných trzích nabídl model A8s. Zajímavé je, že revoluční displej má tento model od čínské společnosti BOE Technology. Až nové modely Galaxy S10 mají stejně řešené vlastní AMOLED displeje.

Že bude o displeje s průstřelem zájem, dokládá spolupráce zmiňované čínské společnosti BOE Technology se známým výrobcem LG. Obě společnosti by měly následovat Samsung v produkci prostřelených OLED displejů. Ovšem až v roce 2020, takže Samsung si může užívat náskok.

Huawei už také drží nový trend a těsně před koncem loňského roku představil model Nova 4. Pro tento smartphone dodávají displeje hned tři čínské společnosti: Tianma Microelectronics, Century Technology a už zmiňovaná BOE Technology. Technologii průstřelů tak už u IPS panelů zvládá řada výrobců. U OLEDů má Samsung náskok.

Otisk v displeji

Dalším významným trendem roku 2019 je rovněž už známá technologie čtečky otisků prstů v displeji. Může za to levnější technologie, jestliže podle serveru Digitimes stála samotná čtečka v displeji loni 10 dolarů, tak touto dobou už za ni výrobci dávají dolarů jen pět. To znamená, že se dostane do daleko většího počtu i cenově dostupnějších modelů.

Podle výzkumné společnosti Revo Research má letos dosáhnout produkce smartphonů se čtečkou v displeji 180 milionů kusů. Zde má opět náskok Samsung, který u nových vrcholných modelů Galaxy S10 připravil ultrazvukovou daleko přesnější a bezpečnější čtečku, než jsou doposud běžné optické.

U smartphonů s Androidem nelze očekávat velký rozmach odemykání pomocí 3D skenu obličeje. Ne že by to výrobci nechtěli. Ale komponenty pro přesné a bezpečné odemykání pomocí obličeje jsou velmi drahé a výrobcům se do nich nevyplatí investovat, i když zájem by o takové zabezpečení byl.

Ohnout, přehnout

Třetím zásadním trendem letoška budou dlouho slibované ohebné smartphony. Po letech slibů už je dokonce jeden na trhu a to od zcela neznámé čínské značky Royole. Následovat bude Samsung, Xiaomi a pozadu nemůže zůstat Huawei, který ohebný smartphone rovnou vybaví podporou 5G sítí.

To, že rozmach 5G sítí bude chvílí trvat, odpovídá celému trendu ohebných smartphonů. Než je zákazníci vezmou za své, bude to chvíli trvat. První modely budou mít dost pravděpodobně různé „mušky“ a zejména budou velmi drahé. Časem se ale z ohebných smartphonů má stát standard.

Kapacita výrobců ohebných displejů pro letošní rok tak také není nijak závratná. Samsung má v plánu vyrobit jen 30 000 ohebných AMOLED displejů, čínská společnost China Star Optoelectronics Technology pak 45 000 panelů. A do třetice společnost Visonox má zhruba stejné plány jako Samsung.