Čína je už drahá. Sony přesouvá produkci smartphonů do Thajska

Opatření je součástí snahy o obnovení ziskovosti divize chytrých telefonů. Ta ve finančním roce, který skončí tento měsíc, očekává ztrátu 95 miliard jenů (téměř 20 miliard korun).



Divize čelí ostré cenové konkurenci ze strany asijských rivalů a podle některých analytiků by ji společnost Sony měla prodat. Firma v tomto finančním roce dodala zákazníkům pouze kolem 6,5 milionu chytrých telefonů. Její podíl na globálním trhu tak činí méně než jedno procento, napsala agentura Reuters.

Japonská společnost Fujitsu loni prodala své aktivity v oblasti chytrých telefonů investičnímu fondu Polaris Capital Group. Sony a její domácí konkurenti Sharp a Kyocera jsou tak posledními japonskými výrobci smartphonů na světovém trhu, jemuž dominují jihokorejský Samsung, americký Apple a levnější čínští výrobci.

Mluvčí společnosti Sony upozornil, že rozhodnutí o přesunu výroby z Číny do Thajska nesouvisí s obchodním konfliktem mezi Pekingem a Washingtonem, v jehož rámci na sebe Čína a USA v loňském roce vzájemně uvalovaly nová cla. Továrnu na výrobu chytrých telefonů v Pekingu firma podle mluvčího uzavře již během několika příštích dnů.

Pekingskou továrnu vybudovalo Sony už v roce 1995, na dlouhých dvacet let byla poslední společností postavenou továrnou na výrobu mobilů. Do výstavby nového výrobního závodu totiž společnost investovala až na přelomu let 2015 a 2016. Výstavba nového výrobního závodu v thajské provincii Pathum Thani si vyžádala investici několika miliard jenů (více viz Xperie budou z Thajska. Sony tam otevře továrnu, první za 20 let).

Černá mračna nad mobilní divizí Sony se stahují již několik let. Spekulace o možném stažení společnosti z mobilního trhu se objevily již zkraje roku 2015. Tehdejší šéf mobilní divize Hiroki Totoki je ovšem vyvrátil. Společnost podle něj o tomto kroku nikdy neuvažovala (více viz Mobilní trh nikdy neopustíme, zní ze Sony. Začalo utahování opasku).

Loni se ovšem o stažení Sony z mobilního trhu začalo opět spekulovat, a to v souvislosti se střednědobým strategickým plánem, který představil tehdy nový generální ředitel Keničiro Jošida. Cílem Jošidova obchodního plánu bylo dosažení dlouhodobého růstu společnosti a jejích zisků, Sony se tak má v následujících letech zaměřit hlavně na nabídku služeb a další ziskové oblasti svého podnikání. Mobilní průmysl, v němž se společnosti nedaří dlouhodobě, mezi ziskové oblasti podnikání nepatří (více viz Zmizí z trhu další tradiční značka? Nad Sony opět visí černá mračna).