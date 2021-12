Jaký bude smartphonový rok 2022? Toto jsou trendy, které nás čekají

Změní se smartphony příští rok k nepoznání? Nejspíše ne. Dále to budou v drtivé většině placky s velkým dotykovým displejem. Některé už možná půjdou i ohýbat, ale valná většina bude mít stále tutéž formu. V roce 2022 se zkrátka neočekává nějaká převratná událost, která by nadobro změnila celý trh. Stát se to samozřejmě může, ale pravděpodobné to moc není.