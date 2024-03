Telefony se v budoucnu výrazně změní. Ale zatím to poněkud skřípe

Znáte značku Tecno? Spíš ne, přestože chvíli působila i na českém trhu a teď se na něj po pauze vrací. Ona to je docela velká značka, žádný čínský garážový výrobce. Ale specializuje se na rozvojové trhy, tedy na laciné telefony. Přesto má v nabídce dva telefony s ohebným displejem: véčko i takzvanou knížku. Cenově přijatelnější než produkty od známých výrobců.

Už to je docela překvapivé, ale na veletrhu MWC Tecno překvapilo funkčním prototypem telefonu s vysouvacím displejem. O takových telefonech se píše již docela dlouho, pár prototypů jsme již viděli, ale od značky Tecno bychom takový produkt nečekali. Ano, zatím do prodeje nemíří, ale dobře ukazuje, že nové technologie mohou adoptovat i výrobci, od kterých bychom to nečekali.

Důvod, proč se Tecno pouští do telefonů s ohebným displejem, nebo dokonce do konceptu telefonu s vysouvacím displejem, je nasnadě. Technologie ohebných displejů výrazně zlevňují a brzy se stanou naprosto běžnými. V případě véček pak i v cenových kategoriích dosud nemyslitelných. Tedy ve střední třídě, což veletrh MWC jasně ukázal. Ale zpět k vysouvacímu přístroji Tecno.