Na Instagramu teď budeme listovat donekonečna. Nachystal si nový trik

V posledních dnech se na Instagramu objevila nová funkce hlavní strany vybraných příspěvků, kdy po dosažení limitu nových fotek vám aplikace začne ukazovat návrhy těch, které by se vám mohly líbit. Toho si navíc ani nemusíte všimnout, protože po zhlédnutí všech nových vám jen aplikace jako obvykle zahlásí „Nic dalšího už tu není“ a namísto původně výběrem starších příspěvků pokračuje už těmi doporučenými.

Ti, kteří jsou tak zvyklí listovat aplikací už tak trochu ze zvyku, si změny ani nevšimnou. Ono to v principu i působí tak schválně, aby Instagram nepřišel o vaši pozornost a udržel si ji co nejdéle. Mimo toho, že si tedy prohlížíte další obsah, který jste doposud neviděli, můžete také objevit i autory, které si následně přidáte do vašeho seznamu sledování, což opět nafoukne váš následující čas, který na síti strávíte.

Abyste se vrátili na výpis „starých“ příspěvků, musíte dávat větší pozor právě na hlášku „Nic dalšího už tu není“. Pod ní totiž přibyl odkaz „Zobrazit starší příspěvky“, který vás přesměruje právě na pokračování výpisu těch, které již sledujete, ale jejichž obsah už jste dříve zhlédli.

V každém případě je to krok směrem, jakým fungují jiné trendy sociální sítě, jako je třeba Tik Tok, ve kterém je doporučený obsah také propojen s hlavní stranou aplikace. Instagram měl doposud kartu s doporučenými příspěvky striktně oddělenou, což ovšem dopadalo právě tak, že se na ni mnoho uživatelů neobtěžovalo chodit. Teď už nemají moc na výběr.