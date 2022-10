Fronta až k metru. V Praze otevřela nová prodejna, připomíná Apple Store

Nová prodejna iPhonů a všech dalších zařízení od Applu patří do sítě iStyle, která má v Česku celkem 10 poboček. Jedna z nich byla právě i v obchodním centru Westfield Chodov, tu teď nahrazuje nový typ obchodu. Kromě velikosti (ta narostla na víc než 250 m2) je důležité zejména to, že nese status Apple Premium Partner.

Otevření nového obchodu přilákalo v pátek ráno do nákupního centra stovky zájemců. Společnost iStyle totiž lákala na zaváděcí slevy, třeba iPhone 13 byl k mání za 19 990 korun, tedy se slevou 3 tisíce korun, dva vybrané MacBooky šlo pořídit se slevou 7 tisíc korun. Příslušenství značky iStyle si mohli zákazníci koupit s 10% slevou.

Apple Premium Partner je nový model, se kterým Apple přišel v podstatě v uplynulých měsících. Navazuje na stávající formát prodejen Apple Premium Reseller, který byl v Česku doposud u značkových zastoupení Applu obvyklý. Prodejny Apple Premium Reseller provozují v Česku vedle iStyle i další společnosti, iWant, iStores, pod hlavičkou iSetos se můžeme ještě setkat s obchody formátu Apple Authorized Reseller.

Každý z těchto konceptů má svá specifika a kromě toho, že je typ Premium Partner nejnovějším druhem prodejny, má také ze všech těchto typů splňovat ty nejvyšší nároky.

A ty jsou podobné jako u samotných Apple Storů. Ty prodejna připomíná svým vnitřním uspořádáním, designem, šíří nabídky i poskytovanými službami. V pobočce iStyle na Chodově tak mohou zařízení od Applu zákazníci nejen nakupovat, ale také si je tu nechat opravit (je tu vlastní servisní zázemí a přístroje nemusejí za opravou putovat jinam) nebo se zde třeba přihlásit na různá školení. V týdnech po otevření budou například k dispozici školení o základech používání iPhonů a počítačů Mac.

I když obchod provozuje autorizovaný partner Applu (v tomto případě tedy iStyle), má Apple na jeho fungování zásadní vliv. Vybavení prodejny tedy pochází z katalogu dodavatelů Applu, police i stoly mají design vytvořený právě Applem a jeho dodavateli. Třeba velké stoly, na kterých prodejce produkty vystavuje, putovaly do Prahy od dodavatele z USA, jiná možnost tu prostě není. Nasucho položená podlaha z kamenných dlaždic umožňuje relativně snadnou změnu uspořádání interiéru, pokud by to bylo potřeba. Apple sám určuje například i minimální požadavky na zaměstnance a pozice, které mají být v prodejně zastoupeny.

A také určuje samotný způsob fungování prodejny. Měl by tu vždy být zaměstnanec, který zákazníky vítá a který by je měl v budoucnosti pomocí tabletu „řadit“ do virtuální fronty. Budou tu i experti, kteří se mají speciálně věnovat zákazníkům z řad zástupců podnikatelů a malých a středních firem. Zajímavostí je, že by podobně jako oficiální Apple Story měla prodejna v budoucnu přejít na fungování bez klasické pokladny. Zákazník jednoduše za vybraný produkt zaplatí kdekoli v obchodě.

Čím se od skutečných Apple Storů odlišuje, je mimo jiné to, že zatímco v jeho vlastních obchodech nabízí Apple jen zboží své značky, u partnera se dá nakoupit i příslušenství dalších značek. K dispozici jsou tak třeba různá zařízení pro chytrou domácnost kompatibilní s Apple Home Kit nebo vlastní příslušenství značky iStyle. Prodejna také není tak „monumentální“, jako Apple Story, i když je rozlehlá, jejich velikosti zdaleka nedosahuje.

Na druhou stranu otevření takového nového prostoru, který se svou podobou Apple Storu blíží, naznačuje, že se do Česka Apple s vlastním obchodem zatím nechystá. Ten by totiž pro nově vybudovanou prodejnu Apple Premium Partner byl extrémní konkurencí, a investice by se tak nejspíš nevyplatila. Společnost iStyle přitom v Česku plánuje hned čtyři další prodejny formátu Apple Premium Partner, tři vzniknou v první polovině příštího roku přebudováním stávajících poboček (v Praze v OC Palladium a na Černém Mostě, v Brně v Galerii Vaňkovka), čtvrtá vznikne v druhé polovině příštího roku v nové stavbě u Masarykova nádraží. Do konceptu Apple Premium Partner také mohou samozřejmě „naskočit“ i konkurenti iStyle, takže nakonec bude takových prodejen v Česku nejspíš ještě víc.