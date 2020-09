Má to být deska točená pro radost, říká Dasha k novému projektu

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Dasha

Odkud se vzal prvotní impuls k natočení téhle desky?

Vezmu to úplně od začátku. Běžně koncertuju se kapelou Pajky Pajk, kde zpívám autorské písničky, které byly napsány přímo pro mě. Jako zpestření programu je ale prokládáme předělávkami skladeb, které nás baví. S coververzemi jsem se setkala i v pořadu Star Dance, kde se na nás valí spousta hudby. Tam jsem se setkala s písničkami, které se mi moc líbily. A tak pozvolna vznikal výběr věcí pro projekt, který jsme nazvali Dasha Symphony.

Vždycky se mi líbilo, jak Martin Kumžák, kapelník Pajky Pajk, umí pracovat se symfonickým orchestrem. Zaujalo mě třeba, jak udělal symfonickou verzi muzikálu Hamlet Janka Ledeckého. Orchestr tam nepoužil jen jako nějaký univerzální obal, který by tam byl jen na okrasu a doplňoval rytmickou sekci, ale plně a funkčně ho zapojil do celkového tvaru.



To se mu podařilo i třeba při práci s kapelou Lucie, s níž pracoval na akci Lucie v opeře. Prostě umí dělat s muzikanty, má nadhled, jasnou vizi, což se mi moc líbilo a toužila jsem s ním něco takového udělat. Takže jsem mu navrhla, že bychom společně vybrali pár písniček, upravili je do symfonické podoby a nabídli je orchestrům.

Měli jste od začátku jasno, že z toho bude deska?

Zprvu ne. Přišlo nám, že by to bylo příliš nákladné, vnímali jsme to jen jako okrajový koncertní projekt. Vystupovali jsme s tím asi osm let, měli jsme několik vyprodaných koncertů a nejčastěji s námi hrála Filharmonie Hradec Králové, která s námi natočila i tohle album.

Původně to tedy měl být živý záznam, že?

Ano, letos v květnu jsme měli s Filharmonií Hradec Králové domluvené, že v Hradci odehrajeme koncert, který se natočí. Všechno bylo připravené, lístky prodané, ale pak zasáhla karanténa. Takže jsme to nakonec natočili studiově, bez publika.

Výběr písniček byl na vás?

Ano, po konzultaci s Martinem Kumžákem. On si jako autor aranží musel říct, jestli je schopen tomu dát nějaký přínos. Ale já jsem trvala na tom, že by to měla být skutečně symfonická aranž, ne jen dlouhé noty na smyčce. Aby orchestr opravdu pomáhal původní písničce a dal jí nový rozměr. Takže jsme udělali výběr, který je hodně stylové pestrý.

Z toho, co říkáte, mám pocit, že je to deska točená vyloženě pro radost.

To je přesné. Natáčeli jsme to s radostí. Dva měsíce jsme byli odstavení od práce a měli jsme strašnou chuť hrát. I pro ten královéhradecký orchestr to bylo jejich první hraní po takové době, takže to bylo narvané energií. Točili bychom to asi i tak s radostí, ale takhle to mělo ještě mnohem větší šťávu.