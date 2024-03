V Chodově vznikne nové technické lyceum, jméno mu vybrala umělá inteligence

„Jméno školy odpovídá přesně tomu, co chceme, aby budoucí studenti lycea našli,“ uvedl chodovský starosta Patrik Pizinger.

Zrod školy je zatím ve fázi administrativních příprav. Vše podle Pizingera směřuje k tomu, aby byla nejpozději do konce letošního roku zapsaná v rejstříku. „Pak budeme moci zahájit konkrétní práce, například úpravu budovy,“ naznačil další postup starosta.

Přípravný tým hodlá seznámit veřejnost s aktivitami a plány nové střední školy. Na jejím vzniku se podílí SUAS Group. Její angažování v projektu má jasný důvod. Potřebuje vychovat nové zaměstnance. „Vzhledem k vysokému průměrnému věku našich pracovníků budeme na praktické výuce rádi participovat,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny Sokolovská uhelná a SUAS Group.

V současné době potřebuje skupina Sokolovská uhelná a SUAS Group desítky lidí s technickým vzděláním, do několika let ale půjde spíše o stovky pracovníků. Škola proto bude zaměřena na vzdělávání odborníků pro dnes žádané obory, jako je energetika, strojírenství nebo IT. Ve škole se má propojit kvalitní středoškolské vzdělávání s praxí ve firmách, odbornost pak zajistí partnerské vysoké školy.