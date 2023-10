Vysoká škola polytechnická má pomoci Karlovarskému kraji v jeho rozvoji

Po podpisu memoranda o přípravách vysoké polytechnické školy pořádala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK) a Karlovarský kraj schůzku s velkými zaměstnavateli. Hlavním tématem bylo, jaké obory by zde měly vzniknout. Cílem nové školy je nejenom zamezit odchodu mladých lidí z regionu, ale i přilákat studenty z jiných krajů země.

První studenti v roce 2025

Účastníci jednání se shodli na tom, že by měly být unikátní a také aby nabídly absolventům poměrně široké uplatnění. První zájemci by mohli studovat už v roce 2025. „Podepsání memoranda nebylo jen symbolickým krokem. S komorou a ministerstvem školství na polytechnice spolupracujeme delší dobu. Sestavili jsme pracovní skupinu, která se již několikrát sešla, dalším krokem této spolupráce bylo právě toto jednání se zástupci firem,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

„Kromě oborů, které se zde budou vyučovat, musíme vyřešit například také formu zřízení, umístění zázemí a také financování. Naší představou je založit ve spolupráci s hospodářskou komorou a Západočeskou univerzitou v Plzni takzvanou školskou právnickou osobu. Počítáme s tím, že první studenti by nastoupili v akademickém roce 2025, což si vyžádá etapovitou genezi. Škola by v konečné fázi měla nabídnout čtyři až šest oborů,“ podotkl Kulhánek.

Jaké jsou potřeby firem?

Odliv mozků z kraje je podle řady firem neudržitelný. „Je to problém, který je třeba řešit okamžitě. Stále častěji se na nás obrací firmy, které by do regionu chtěly přijít nebo tu jsou a chtějí svou činnost rozšířit. Brzdí je ale obavy z nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. To ve finále ubližuje celému regionu,“ vysvětlil Tomáš Linda, předseda představenstva KHK. „Jde navíc o komplexní problém, který si vyžádá úpravu středoškolského vzdělání v kraji,“ uvedl Tomáš Linda.

Na jednání bylo proto přizváno dvanáct největších zaměstnavatelů v kraji, aby pomohli vybrat obory, jejichž absolventi v regionu najdou uplatnění. „Chceme znát reálné potřeby firem. V odvětví strojírenství a automotive jsou nyní obecně potřeba absolventi IT, elektro, strojírenství a ekonomiky. V návaznosti na lázeňství v kraji se ale počítá i se zdravotnickými obory,“ konstatoval Tomáš Linda.

Škola potřebuje také vyučující

Podle Jiřího Gernera z ostrovské společnosti Amphenol by obory měly být navázány na strategii rozvoje kraje a neměly by být příliš všeobecné. Že by nová škola měla nabídnout zajímavé a jedinečné obory, si myslí většina zástupců firem. „Je důležité, aby vysoká škola generovala absolventy, kteří pomůžou místním firmám s jejich konkurenceschopností. Jsou obory, které jsou jedinečné i na univerzitní scéně. Mezi takové patří třeba elektronika-mechatronika,“ doplnil Tomáš Musil z ept connector.

Nyní jsou v plánu pracovní workshopy po jednotlivých oborech. „Kraj, ministerstvo a zástupci firem se musí shodnout na obsahové náplni oborů, aby bylo možné vytvořit a akreditovat studijní programy. Škola však bude potřebovat i vyučující,“ dodal Tomáš Linda. Karlovarský kraj by se mohl stát druhým regionem v České republice, který bude mít polytechnickou vysokou školu.