Všichni víme, jak je předehra důležitá. V dlouhodobém vztahu však často uvadá, nudí nebo na ni není čas. Správný „předkrm“ by vás měl bavit skoro stejně jako hlavní „chod“ – když totiž přede­hru podceníte, nebude stát za nic ani celá akce. Chcete partnera pořádně nažhavit? Vyzkoušejte naše triky pro pokročilé.

Náš první tip od vás nepředpokládá žádnou akci – prostě na sebe hoďte něco pěkného. „Pa­matujte, že kluci dají hlavně na to, co vidí,“ říká sexuální expert Sean Jameson, zakladatel a moderátor podcastu Bible zkažených holek (Bad Girls Bible). „Pokud chcete muže vzrušit a navnadit, nezapomínejte dbát na to, jak vypadáte.“ Nemusíte to nijak přehánět (pokud sama nechcete), úplně bude stačit hezké spodní prádlo. Zapomeňte na vytahané pyžamo či tričko, investujte do něčeho sexy!

A co uši? Asi už víte, jaké jsou partnerovy nejoblíbenější erotogenní zóny – zkusila jste ale někdy jeho uši? ­Podle Xanet Pailet, autorky knihy Žít orgasmický život, „žužlání lalůčků, míst za ušním boltcem, jemné foukání do ucha nebo třeba sexy slůvka fungují spolehlivě.“

Začíná to dříve než v ložnici. Myslíte to vážně s tím, že chcete skoncovat s rutinou? Začněte pře­dehru mnohem dříve, než vůbec otevřete dveře ložnice. Třeba už v obýváku na gauči, v kuchyni nebo i v taxíku cestou z večírku. „Člověka zaujmou spíše věci, které nečeká,“ vysvětluje sexuální koučka Claudia Six. Snažte se o erotické jiskření dříve než v posteli. Tam si ho můžete pře­nést kdykoliv potom (anebo taky ne a pokračovat v něm, kde se vám zrovna líbí).

Masáž je sexy, to víme všichni, ovšem co takhle místo těla nebo chodidel zkusit namasírovat hlavu? „Masírování kštice je často opomíjené, a přitom skvěle funguje jako součást předehry, kterou mají rádi snad všichni,“ říká Jameson. „Dá se dělat kdy­koliv – když vedle sebe sedíte či ležíte, když se líbáte nebo i když se milujete.“



