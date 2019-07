Aktivit máte v plánu víc, než počet letních dnů nabízí, a právě proto jsme pro vás připravili čtyři tipy, jak během léta efektivně využívat zápisníky a užít si tak prosluněné dny na maximum. Dáváte-li, stejně jako my, přednost papíru před telefony a počítači, určitě vyzkoušejte notesy od společnosti Graspo CZ. V portfóliu tiskárny Graspo CZ najdete ryze české výrobky, vše od originálních diářů a zápisníků, po sešity a kalendáře. Používání papírových parťáků můžete brát jako takový menší digitální detox.

1. Nechte hlavu trochu odpočinout

Už jsem si sbalila opalovací krém? A co ručníky, na které myslím už celé dva dny? Přiznejme si, že před cestou jsme každá vždy trochu nervózní a to je pak živná půda pro zapomínání. Jsme roztěkané, myslíme na pojištění, oblečení, kosmetiku, věci pro děti a co už jsem sbalila a co ještě ne, o tom už vůbec nemluvím. Tip zní jasně. Udělejte si seznam. Pro tento účel vám bude věrným pomocníkem sešit POP. Barevný papírový sešit s nápaditým prošitím vám nezabere v tašce příliš místa a můžete si jej tak vzít na všechny pochůzky s sebou. Zaručujeme vám, že zapisování na barevné listy vám rozhodně rozzáří den a navíc zaujmete ne jednoho milovníka papírenského vybavení.

Graspo CZ - POP

2. Zkrátka a jednoduše si vše zapište

Termíny odletu a návratu, odjezdy vlaků, příjezdy autobusů či jméno hotelu. Tolik údajů. Přece je nechcete všechny neustále uchovávat v hlavě, když si je stačí zapsat do notesu CARBON, kde budete mít všechny potřebné informace pěkně na jednom místě. Kapesní notes je se svým jednoduchým elegantním designem nadčasový. Můžete jej tedy používat několik let a nikdy nevyjde z módy. Pro udržení svých financí na uzdě není nic jednoduššího, než si do notesu CARBON vytvořit jednoduchou tabulku, do které si mezi zběsilým utrácením a dopřáváním už třetí zmrzliny za den zapíšete, kolik peněz už jste dnes z peněženky vytáhla a kolik vás co stálo. Po návratu nebudete koulet oči z důlku, že vám na účtu už nic nezbylo a sumu pak můžete zapsat do rodinného rozpočtu.

Graspo CZ - Carbon

3. Dejte sbohem ztrácejícím se post-itům

Jeden post-it na ledničce, druhý v peněžence. Taky je časem všechny poztrácíte a nakonec nevíte, co že jste to měla ještě před návštěvou rodičů udělat? Dejte všem post-itům sbohem, máme pro vás lepší řešení. G-NOTES NO. 1 je skvělý parťák, na kterého se budete moct spolehnout při plném pracovním nasazení i ve volných chvílích na zapisování nápadů. G-NOTES NO. 1 je vybavený poutkem a tužkou, takže každý nápad můžete okamžitě zapsat a nikam vám neuteče. Pokud jste přeci jenom fanynka barevným post-itů, v diáři si je všechny můžete založit do zadní kapsy a zadělat jej gumičkou, aby vám z něj nic nevypadlo. Všechny vaše poznámky a nápady, třeba na netradiční cheesecake, v něm budou v bezpečí.

Graspo CZ - G-Notes NO.1

4. Začněte s bullet journalingem

Léto je pro mnohé novou dávkou energie a motivace. Toho je potřeba využít a začít efektivně plánovat. No a jelikož půlka roku už je za námi a kupovat si nový diář by bylo zbytečné, odhalíme vám poslední tip. Začněte s bullet jounalingem, neboli vytvářením si vlastního diáře. Je to hračka. Stačí vám k tomu čtverečkovaný zápisník, my doporučujeme SATURN a pár tužek. Zápisník SATURN se může hrdě pyšnit luxusním designem, praktickým zavíráním na gumičku a červenou barvou zajisté upoutáte pozornost všech lidí v místnosti. Nejste přeci žádná šedá myška, která by seděla v koutě. Věřte nám, že vytváření vlastního diáře je skvělý relax. Tak hurá na to.