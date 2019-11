V Rusku jako na houpačce. Snad mi nároďák zvedne náladu, touží Sedlák

Na první reprezentační akci sezony se měl původně vydat i se spoluhráčem a krajanem Tomášem Hykou, který rovněž vyměnil zámořské pendlování na hraně prvního týmu za větší jistotu v KHL. „S Tomášem jsme si i říkali, s kým bychom mohli v nároďáku hrát,“ přiznává Lukáš Sedlák, jehož parťák z klubu je však v tuto chvíli zraněný.



Přitom trenér Říha plánoval dát vás dva do formace s Dmitrijem Jaškinem.

Je to škoda, lákalo nás to. Podle mě by nás trenér nechal spolu, jsme na sebe zvyklí. Šlapalo by to, s Dimou (Jaškinem) už jsme spolu hráli v juniorských reprezentacích. Víme, co od sebe čekat. Mohlo by nám to vyhovovat. Všichni tři bychom pohromadě vybojovali hodně puků a díky tomu bychom si vytvářeli šance.

Máte za sebou tři sezony v NHL, teď vás čeká premiéra v národním týmu. Co od ní očekáváte?

Nic moc neočekávám, spíš si to budu chtít užít. Je to moje první reprezentační akce, takže uvidíme, co bude dál.

Už jste se bavili s trenéry o tom, jestli vás čeká role střelce?

Zatím jsme se o tom nebavili, spíš se uvidí podle tréninků a sestavy. Zatím nevím, s kým budu hrát, a popravdě je mi to celkem jedno. Všichni tady jsou kvalitní hráči, je mi to fuk.

Sezonu v Rusku jste ale začal famózně, vypadalo to, že jste najel na tempo gólu na zápas. Pak se to zaseklo?

Na začátku mi tam spadlo víceméně všechno. Pak jsme měli v týmu pár zraněných, chvíli jsem hrál s Tomášem (Hykou), ale pak se nám měnila křídla a celkově se nám jako týmu nedařilo. I moje produktivita klesala a posledních pár zápasů jsme se vyloženě trápili. Jak já při proměňování šancí, tak celý tým. Padlo to na nás a kvůli tomu teď těch bodů nesbírám tolik.

Teď před sebou máte reprezentační pauzu, jiné prostředí by mohlo zvednout náladu.

Doufám, že mi to v tomhle směru trochu pomůže a začnu si hokej zase užívat. Porážek bylo poslední dobou hodně. Chtěl bych se vrátit zpátky do Čeljabinsku a nastartovat nějakou sérii výher.

Čekal jste, že se vám tam úvod sezony tak povede?

Popravdě ne. Já nemám rád očekávání, protože když se je pak nedaří splnit, v hlavě to šrotuje a mohou se přihodit špatné věci. Snažím se to brát tak, jak to je. Šel jsem do Ruska s tím, že budu chtít hrát dobrý hokej. A užívat si ho, protože v Americe jsem zas tolik nehrál a těšil jsem se, že budu konečně hrát hodně. Takže teď chci potvrdit, že na to mám.

Jak se vám v Rusku zatím žije?

Zatím bez problémů. Máme v týmu dobré kluky, pomáhají mi. Jak Rusáci, tak Tomáš a další z Kanady nebo Ameriky. Sedli jsme si, všechno zatím super.